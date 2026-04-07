Россияне ударили дроном по маршрутке в Никополе: есть погибшие и много раненых

Маршрутка как раз подъезжала к остановке.

Утром россияне прицельно атаковали с помощью FPV-дрона маршрутку в центре Никополя в Днепропетровской области, известно о трех погибших и более 10 раненых.

Как сообщили в Днепропетровской ОГА, удар произошел в час пик, когда люди едут на работу. Автобус как раз подъезжал к остановке – люди были и в салоне, и на остановке.

"Это был не случайный удар. Это сознательный террор против гражданских лиц. Против людей, которые просто ехали по своим делам", – подчеркивают в ОГА.

В результате удара трое человек погибли, еще 12 получили ранения.

Также в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасателям вместе с медиками удалось деблокировать и спасти 7 человек.

"Россия целенаправленно наносит удары по гражданским лицам. Это не случайность – это их тактика. Сознательные удары по мирным людям", – отметили в ГСЧС.

Россияне атакуют гражданский транспорт

Так, в начале марта российские военные с помощью БПЛА в Херсоне сбросили взрывчатку на маршрутный автобус, в результате чего один человек погиб и шесть получили ранения.

Также 2 марта Россия нанесла удар дроном по гражданскому пассажирскому поезду "Укрзализныци" в Днепропетровской области во время движения. Один человек погиб, а еще несколько получили ранения.

