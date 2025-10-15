В последнее время россияне разворачивают у себя легкомоторную антидронную авиацию по украинскому примеру.

Россия пытается активно перенимать украинский опыт борьбы с дронами-камикадзе с помощью легкомоторных самолетов. Российские пропагандисты так увлеклись нахваливанием украденного ноу-хау, что случайно "засветили" аэродром, где базируются российские самолеты-перехватчики Як-52.

Украинский портал Defense Express обратил внимание на сюжет в выпуске новостей одного из российских телеканалов. В видео рассказывается о работе подразделения "ЦСН "Барс-Сармат", которое использует легкомоторный самолет Як-52 для борьбы с украинскими дальнобойными дронами.

При этом в сюжете нашлось достаточно деталей, чтобы определить геолокацию места съемки - частный аэродром "Корсак" рядом с поселком Приазовское в 20 км к юго-востоку от оккупированного Мелитополя. Сравнив кадры из российского пропагандистского сюжета со спутниковыми снимками, удалось подтвердить, что это именно то место.

"Актуальные спутниковые снимки показывают, что на аэродроме недавно оккупанты провели ремонтные работы и обновили асфальтовое покрытие. Это произошло между 30 августа и 7 сентября этого года. И это также говорит о том, что на этот аэродром, который всего в 80 км от линии фронта, у врага есть планы", - пишет Defense Express.

Кроме того, из сюжета роспропаганды также стало известно, что россияне используют для охоты на дроны и импортные самолеты Cessna 172 с пулеметными блоками. Эти машины базируются подальше от фронта - в оккупированном Крыму. И судя по видео - на одном из военных аэродромов.

Россияне перенимают украинский опыт

Как писал УНИАН, в последнее время Россия системно разворачивает у себя мобильные огневые группы для борьбы с украинскими дальнобойными дронами в собственном тылу. Такие группы Украина начала создавать зимой 2022-23 годов на фоне применения Россией первых партий "Шахедов".

Кроме того, россияне постепенно масштабируют у себя украинскую технологию дронов-перехватчиков для защиты собственных НПЗ от украинских дальнобойных дронов. Это все создает новые вызовы для украинских производителей БПЛА и операторов, которые их запускают.

