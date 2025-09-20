Хотя Украина и нарастила количество глубоких ударов по РФ, процент долетов дронов к цели наоборот существенно уменьшился.

По украинскому примеру Россия масштабирует у себя применение мобильных огневых групп для перехвата украинских дальнобойных дронов. Это привело к существенному снижению результативности запусков этих БПЛА, пишет в своем Телеграм украинский военнослужащий Станислав Бунятов.

"По сравнению с началом полномасштабного вторжения количество запусков наших БПЛА по тылу противника существенно увеличилось, но увеличилось и количество их недолетов", - пишет он.

Военнослужащий призывает брать пример с самих же россиян, которые постоянно адаптируют тактику применения "Шахедов", чтобы повысить их выживаемость в полете к цели. Он напомнил, что россияне покрасили свои дальнобойные дроны в черный цвет, чтобы их было труднее обнаруживать на глаз, увеличили высоту полета, чтобы мобильным огневым группам было труднее их сбивать, а сейчас, когда на "Шахеды" охотятся украинские вертолеты, россияне уже тестируют систему, которая может угрожать вертолету поражением.

"Сейчас наши БПЛА больше всего сбиваются вражескими мобильными огневыми группами, поэтому надо начать с покрытия матовой черной краской и установить систему, которая будет обеспечивать автоматическое маневрирование аппарата, при появлении звуков стрельбы. Так стоимость немного возрастет, но долет станет лучше", - пишет Бунятов.

Как писал УНИАН, россияне значительно увеличили дальность применения FPV-дронов. Заместитель командира 21 отдельного полка беспилотных систем Егор Фирсов предупреждает, что такими темпами дроны этого типа вскоре станут угрозой даже для Киева.

Между тем авиационный эксперт Константин Криволап отмечает, что вражеские дроны-разведчики и дроны-обманки не должны залетать в украинские города. То, что это происходит систематически, по его мнению, свидетельствует о критических дырах в украинской ПВО.

