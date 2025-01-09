Ранее сообщалось о жестоких боях в районе этих городов.

Российским оккупантам удалось продвинуться возле целого ряда населенных пунктов на Донбассе.

В частности, по данным проекта DeepState, враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово.

Ранее сообщалось о жестоких боях в районе Торецка и Курахово.

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Также аналитики проекта отметили, что сейчас уточняется линия соприкосновения на Курщине.

Ситуация в районе Курахово

8 января Орест Дрималовский - представитель пресс-службы 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ рассказал, что сейчас об окружении Сил обороны Украины к югу от Курахово Донецкой области речь не идет.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Курахово. По их данным, Силы обороны продолжают удерживать несколько наблюдательных пунктов на окраинах города, однако глобально на ситуацию это уже не влияет.

Кроме того, военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказал мнение, что полный захват Курахово - это лишь вопрос времени, поскольку оккупационные войска продолжают давление в районе Кураховского выступа, также они имели расширение зоны контроля в районе села Шевченко.

Коваленко считает, что россияне завершили формирование южного фланга, за населенным пунктом Дальнее, поэтому можно говорить о создании соответствующей буферной зоны для ударов по Курахово с юга.

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