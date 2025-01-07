Россияне почти полностью оккупировали Курахово Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.
Отмечается, что по состоянию на конец суток 6 января в пределах Курахово в окрестностях ТЭС было определенное количество наблюдательных пунктов. При этом глобально это уже не влияет на контроль над этим городом.
"Почти все Курахово оккупировано врагом и его удержание силами нескольких НПшек – исключительно политическая задача. Город стал местом расквартирования и скопления личного состава для дальнейших действий враг на Дачное и южнее. Более того, кацапы уже перебрасывают часть подразделений на другой участок возле Мирнограда, где ожидается наращивание количества атак врага", – говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что контроль над Курахово дает оккупационным войскам РФ много преимуществ для развития наступления на запад. В то же время пребывание там Сил обороны – "только дополнительную сложность подразделениям, которые в том районе".
"Стремительная потеря центральной части очень тяжело повлияла на мораль подразделения, которое там, а сообщения спикеров о "контроле над городом" еще больше их деморализует. Ведь дальнейшие действия вытекают не из плоскости реалий поля боя, а с позиции удержать "ту стену" или "тот огород с картошкой"", – добавили в DeepState.
Бои за Курахово
Российские оккупационные войска неделями пытались захватить Курахово Донецкой области. На днях роспропагадна распространяла информацию о том, что город оккупирован.
В то же время представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявлял, что ситуация в городе тяжелая, и значительная его часть разрушена врагом.
"Украинские войска держатся в западной части города, на его окраине. Также держат Кураховскую теплоэлектростанцию, которая находится в городе", – объяснял он.