Контроль над Курахово даст оккупационным войскам РФ много преимуществ для развития наступления на запад.

Россияне почти полностью оккупировали Курахово Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Отмечается, что по состоянию на конец суток 6 января в пределах Курахово в окрестностях ТЭС было определенное количество наблюдательных пунктов. При этом глобально это уже не влияет на контроль над этим городом.

"Почти все Курахово оккупировано врагом и его удержание силами нескольких НПшек – исключительно политическая задача. Город стал местом расквартирования и скопления личного состава для дальнейших действий враг на Дачное и южнее. Более того, кацапы уже перебрасывают часть подразделений на другой участок возле Мирнограда, где ожидается наращивание количества атак врага", – говорится в сообщении.

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Аналитики отмечают, что контроль над Курахово дает оккупационным войскам РФ много преимуществ для развития наступления на запад. В то же время пребывание там Сил обороны – "только дополнительную сложность подразделениям, которые в том районе".

"Стремительная потеря центральной части очень тяжело повлияла на мораль подразделения, которое там, а сообщения спикеров о "контроле над городом" еще больше их деморализует. Ведь дальнейшие действия вытекают не из плоскости реалий поля боя, а с позиции удержать "ту стену" или "тот огород с картошкой"", – добавили в DeepState.

Бои за Курахово

Российские оккупационные войска неделями пытались захватить Курахово Донецкой области. На днях роспропагадна распространяла информацию о том, что город оккупирован.

В то же время представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявлял, что ситуация в городе тяжелая, и значительная его часть разрушена врагом.

"Украинские войска держатся в западной части города, на его окраине. Также держат Кураховскую теплоэлектростанцию, которая находится в городе", – объяснял он.

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