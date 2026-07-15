Это путь Орбана: в МИД Украины предупредили некоторых польских политиков

По словам пресс-секретаря, определенные параллели между бывшим премьер-министром Венгрии и некоторыми польскими политиками вполне уместны.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал ставку на антиукраинскую, украинофобскую риторику и проиграл, поэтому некоторые польские и европейские политики должны это осознать.

Об этом в комментарии УНИАН сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, отвечая на вопрос об искажении в Польше событий украинской истории. По его словам, определенные параллели между Орбаном и некоторыми польскими политиками, пожалуй, уместны.

"Орбан делал ставку на антиукраинскую, украинофобскую резкую риторику и проиграл. И на самом деле это урок для польских и некоторых европейских политиков, которые хотят делать ставку на антиукраинские, украинофобские нарративы. Вы проиграете, не беритесь за это. Это неблагодарное дело, и вы закончите так же, как Орбан", – подчеркнул Тихий.

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Он подчеркнул, что эти слова не касаются конкретных должностных лиц, а всех тех, кто распространяет антиукраинские нарративы. Кроме того, по мнению пресс-секретаря, россияне пытаются воспользоваться этой ситуацией.

"Это абсолютный факт, что россияне пытаются туда вклиниться очень активно, мы это видим. Пытаются раздувать эту дискуссию (речь идет о дискуссии, в частности, вокруг фигуры Бандеры, Волынской трагедии, – УНИАН), эти проблемы, и это абсолютно точно. Являются ли польские настроения лишь результатом российской пропаганды? К сожалению, нет. Это настроения, которые существуют в польском обществе, – по разным причинам. И польские политики в течение длительного времени способствовали тому, чтобы так и было", – отметил Тихий.

По его словам, все же частично влияние России заметно, и некоторые польские политики начинают "звучать точно так же, как российские пропагандисты".

"Это для них тревожный сигнал, а для поляков – повод задуматься, действительно ли по правильному пути идут эти отдельные люди, которые, как и россияне, рассказывают об украинцах-бандеровцах, несущих им беду", – сказал Тихий.

Отношения Украины и Польши

Как сообщал УНИАН, президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Это произошло после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений название "Героев УПА". Навроцкий заявил, что для большинства польского общества УПА остается прежде всего формированием, "ответственным за преступления против польских граждан во время Второй мировой войны".

Зеленский отправил Навроцкому орден "Новой почтой". Решение о возвращении орденов Белого Орла приняли бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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