Эксперт отмечает, что терять Константиновку Украине крайне невыгодно.

Оккупанты стремятся выйти на Константиновку в Донецкой области, продолжается борьба за город. Как пояснил майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо", россияне прорываются на этом направлении, чтобы захватить контроль над железной дорогой, которой активно пользуются ВСУ.

"Удастся ли оккупантам туда дойти, увидим. Расстояние от Часового Яра около 15 км, от Торецкого и Покровского направлений - по 20-25 км, это относительно небольшое расстояние. Но учитывая то, как ВСУ держат там оборону и понимают, что это важный объект для обороны, думаю им удастся приостановить наступление врага", - отметил он.

Он также отметил, что терять Константиновку Украине крайне невыгодно. Однако способность ВСУ сдержать российские атаки зависит от нескольких факторов.

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"Со стороны россиян - это вопрос, сколько они смогут привлечь туда сил и средств. С нашей стороны - это оружие, которое нам должны передавать наши партнеры, фортификации, которые должны быть уже построены, и люди, которые должны быть привлечены в ВСУ", - говорит Гетьман.

Он отметил, что у россиян преимущество в численности, при этом некоторые украинские подразделения, которые держат оборону, не укомплектованы на 100%.

"Поэтому составляющая по мобилизации крайне важна. Россияне постоянно заменяют наступающие группы. Мы же держим оборону одними людьми. У нас людей меньше, не такие возможности. Россияне усиливаются, мобилизуются", - сказал Гетьман.

Новости войны

Как сообщал Bild, ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили ВС РФ из микрорайона "Канал". Российские войска также безуспешно контратакуют поселок Калиновка к северу от "Канала". Ранее они захватили его и подошли к каналу Северский Донец - Донбасс, но потом были отброшены.

Ранее DeepState распространил данные, что россияне оккупировали соседнюю с Очеретино Новоалександровку и пытаются закрепиться в окрестностях села. DeepState отметил, что оккупантам удалось приблизиться к трассе Покровск-Константиновка. Однако в тот же день Генштаб опроверг эту информацию, заявив, что бои за Новоалександровку продолжаются.

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