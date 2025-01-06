По мнению Коваленко, Силы обороны Украины пытаются максимально истощить врага.

Российские оккупанты захватят населенный пункт Курахово. Как считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, это лишь вопрос времени.

По его словам, оккупационные войска продолжают давление в районе Кураховского выступления, и имели расширение зоны контроля в районе села Шевченко. По его данным, захватчики завершили формирование южного фланга, за населенным пунктом Дальнее. И сейчас можно говорить о создании соответствующей буферной зоны для ударов по Курахово с юга.

"Сейчас мы говорим о том, что полный захват Курахово - вопрос времени и именно Силы обороны Украины сейчас заняты тем, что максимально пытаются затормозить этот процесс и истощить врага, чтобы его дальнейший выход, который будет происходить по основной трассе, на Дальнее, происходил с меньшим потенциалом", - считает обозреватель.

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Он добавил, что в свою очередь оккупационные войска пока не смогли получить ситуативный результат с выходом на северный берег реки Сухие Ялы - в районе населенных пунктов Константинополь, Сухие Ялы, Зеленовка. От того, как ситуация будет развиваться на Кураховском выступе, зависит и то, какие будут события в районе Покровска.

Как отметил Коваленко, сейчас россияне продолжают реализовывать свои планы по выходу на административную границу Днепропетровской области, но пока бои вблизи этой границы не происходят. Как добавил аналитик, проблема в том, что оккупанты начали частично контролировать огнем логистические пути.

"В замысле оккупантов - вся западная логистика на Днепр должна быть, или под полным огневым контролем или перерезанной", - констатировал обозреватель.

В то же время он обращает внимание на то, что россияне все еще "не закрыли" Кураховский выступ, не могут обеспечить для себя условия для того, чтобы начать более интенсивные наступательные действия на Покровск. По мнению Коваленко, это потому, что у противника нет соответствующих сил и средств для начала масштабных боев.

"Да, они будут пытаться входить в Покровск, перерезать логистику, создавать иллюзию большого эпического наступления на Днепр. Но одно дело, когда ты имитируешь, совсем другое - когда делаешь. Покровск пока остается в зоне риска, но не зоной интенсивных боевых действий в городских условиях", - акцентировал аналитик.

Также, по его словам, россияне наращивают потенциал и в районе Великой Новоселки, где тоже пытаются перерезать логистику. Если это удастся, тогда, по мнению Коваленко, противник начнет там более интенсивные боевые действия.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают штурмы по всей линии фронта. На ряде направлений захватчики имеют успехи. Как сообщает мониторинговый проект DeepState, оккупанты имеют продвижение вблизи нескольких населенных пунктов. В частности, в Курахово, Торецке, Шевченко, возле Дальнего, Воздвиженки и Барановки. Все эти населенные пункты расположены в Донецкой области.

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