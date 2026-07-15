Украина и ЕС заключили историческое соглашение: фон дер Ляен объявила о новом финансировании

Это новый транш по кредиту на 90 млрд евро, который Украина должна получить в течение 2026–2027 годов.

Европейская комиссия выделила транш в размере 1 млрд евро из кредита общим объемом 90 млрд евро для Украины. Эти средства будут направлены на производство дронов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Как подчеркнула фон дер Ляйен, европейский кредит в размере 90 млрд евро уже полностью реализуется в поддержку Украины. По ее словам, более трети этих средств будет инвестировано в оборонную продукцию для Украины в этом году.

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Она напомнила, что в июне Еврокомиссия выделила первый пакет военной помощи.

"Рада объявить о выделении еще одного транша в размере 1 миллиарда евро именно на дроны", – заявила фон дер Ляйен.

Она пообещала, что в дальнейшем Украина получит больше средств.

"Впереди будет еще больше, потому что мы только что одобрили планы распределения 10 млрд евро на дополнительные беспилотники, ракеты и истребители. Это только начало", – заверила фон дер Ляйен.

Подписан документ о стратегическом партнерстве в сфере оборонной промышленности

Кроме того, фон дер Ляйен и Зеленский подписали письмо о намерениях относительно стратегического партнерства в оборонно-промышленном комплексе между Украиной и Еврокомиссией.

Как пояснил Зеленский, сейчас ясно видно, что украинская армия и украинский оборонно-промышленный комплекс – это составная часть защиты всей Европы.

"Сегодня подписан и первый документ, лежащий в основе Drone deal – крупного оборонного соглашения между Украиной и Евросоюзом. Это исторический шаг в наших отношениях. Далее мы ожидаем финансовой поддержки от ЕС для нашей антибаллистической программы, которую мы завершали позавчера во Франции", – отметил Зеленский.

В свою очередь, как сказала фон дер Ляйен, начато партнерство в оборонной промышленности. Она считает, что это большой шаг, в основе которого лежит новое соглашение о беспилотниках.

"Новое сотрудничество будет построено вокруг совместных предприятий с целевой передачей технологий, экспертизы и инвестиций в секторы двойного назначения в Украине. Цель заключается в том, чтобы объединить лучшее из сложившейся экосистемы Украины и Евросоюза. Это, например, изобретательность украинцев, которая ежедневно проверяется на поле боя. А промышленный потенциал Евросоюза способен производить быстро и в больших масштабах. Мы не только будем вместе разрабатывать беспилотники следующего поколения и системы борьбы с дронами, но и производить их быстрее, чем когда-либо прежде, чтобы Украина получила то, что ей нужно сейчас. А Европа в целом будет наращивать возможности, которые ей могут понадобиться завтра. Это только начало", – подчеркнула президент ЕК.

Она добавила, что прокладывается путь к гораздо большему.

"Мы хотим применить ту же модель сотрудничества, что и сейчас в отношении дронов, к другим направлениям, включая, например, ракеты. И, конечно, если мы говорим о совместных предприятиях, очень важно, чтобы мы продолжали углублять интеграцию наших оборонных отраслей с обеих сторон", – отметила она.

Также это касается интеграции рынков путем устранения барьеров, как можно более быстрого согласования стандартов – от оборонных закупок до защиты интеллектуальной собственности, чтобы отрасли промышленности обеих сторон могли бесперебойно сотрудничать.

Кредит на 90 млрд для Украины

Как сообщал УНИАН, 25 июня Украина получила первый транш в размере 3,2 млрд евро из кредита на общую сумму 90 миллиардов евро.

Украина не будет возвращать эти средства самостоятельно. Кредит должна погасить РФ за счет будущих репараций после завершения войны. Возврат денег Украиной возможен только в том случае, если Россия не выплатит эти репарации.

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