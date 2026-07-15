В США нашли 'древний' способ борьбы с сорняками под солнечными панелями

Использование газонокосилок не всегда является удобным вариантом, а гербициды противоречат самой идее "зеленой" энергетики.

В штате Массачусетс владельцы солнечных электростанций нашли необычный способ ухода за территорией под фотоэлектрическими панелями – вместо традиционной газонокосилки они решили бороться с чрезмерным заростанием участков, привлекая стада овец. Об этом пишет Ecoportal.

Автор публикации рассказывает, что современные солнечные электростанции сталкиваются с довольно прозаичной проблемой. Трава и сорняки активно растут под панелями, а обычные косилки не всегда могут безопасно работать между конструкциями. Кроме того, существует риск повреждения электрических кабелей, что приводит к дорогостоящему ремонту и простою оборудования. Использование бензиновой техники также противоречит экологической идее производства "зеленой" электроэнергии.

Как отмечается в публикации, учёные обнаружили, что солнечные панели создают особый микроклимат. Благодаря затенению почва дольше сохраняет влагу, поэтому растительность под конструкциями растёт даже активнее, чем на открытых участках.

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Именно тогда на помощь пришли овцы. Издание сообщает, что компания Solar Shepherd и местные фермерские хозяйства начали выпасать животных на территориях солнечных электростанций. Овцы естественным образом поддерживают высоту травы в пределах, безопасных для эксплуатации оборудования, при этом легко перемещаются между панелями и не повреждают инфраструктуру.

Такой подход получил название "солнечный выпас" и является примером агровольтаики – сочетания сельского хозяйства с производством солнечной энергии.

Как поясняется в статье, отказ от механического кошения позволяет сократить расходы на обслуживание, уменьшить шумовое загрязнение, избежать использования гербицидов и снизить потребление ископаемого топлива. В то же время органические удобрения, которые оставляют после себя животные, улучшают плодородие почвы.

Издание также обращает внимание на экономическую выгоду такого решения. Владельцы земель получают стабильные долгосрочные контракты и снижают риски, связанные с обслуживанием солнечных электростанций, а местные фермеры – доступ к пастбищам без необходимости арендовать дорогие земли.

"Сначала скот сам подошел к солнечным батареям, просто стремясь укрыться от солнца. Но он полностью отплатил за это, подстригая траву. В других частях мира коровы выполняют ту же самую работу. Эта современная энергетическая проблема нашла идеальное, многовековое решение. Какие еще инновации по принципу "зеленое плюс зеленое" появятся по мере развития возобновляемой энергетики?" – резюмирует автор публикации.

Солнечная энергетика: последние новости

Как писал УНИАН, в Китае заработала крупнейшая в мире гибридная солнечная электростанция мощностью 1 ГВт, которая сочетает фотоэлектрические панели и технологию концентрированной солнечной энергии с накоплением в расплавленной соли.

Основные 900 МВт обеспечивают солнечные панели, а 100 МВт – CSP-блок из 260 тыс. зеркал, что позволяет вырабатывать электроэнергию еще 8 часов после захода солнца. Проект стоимостью $480 млн будет ежегодно генерировать около 2,07 ТВт·ч, чего хватит для 830 тыс. домохозяйств.

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