Цены на аукционах 'Энергоатома' не имеют признаков искусственного занижения или завышения, - Орлова

Участники аукционов государственной генерации заключили контракты на весь выставленный объем электроэнергии, а на торгах "Энергоатома" возникла конкуренция, из-за чего итоговая цена выросла по сравнению со стартовой. Об этом заявила аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова.

По её словам, несмотря на дискуссии вокруг резкого падения цен на рынке "на сутки вперёд" (РДН), результаты аукционов свидетельствуют о том, что долгосрочные контракты заключались по рыночной цене.

"Цена около 5 тысяч грн/МВт-ч является рыночной, без признаков искусственного занижения или завышения", – отметила Орлова.

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Она пояснила, что участникам было проще оценить стоимость электроэнергии именно на август–сентябрь, поскольку ближайшие два месяца являются относительно прогнозируемыми и в настоящее время не ожидаются масштабные отключения. Также положительным сигналом аналитик назвала участие в торгах крупных промышленных потребителей, в частности "Укрзализныци" и МХП.

"Ситуация с падением цен на РДН особо не повлияла на итоговые цены долгосрочных контрактов – 5 тысяч грн за мегаватт-час на аукционе "Энергоатома" является рыночной, а не аномально низкой", – утверждает Орлова.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус обратился в Кабинет министров в связи с резким падением цен на РДН 11–13 июля, заявив о возможных признаках искусственного влияния на рынок. По его данным, средняя цена на РДН снизилась на 38,8% при стабильном потреблении.

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