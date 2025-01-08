Враг начал использовать меньшее количество бронетехники на этом направлении.

Сейчас об окружении Сил обороны Украины к югу от Курахово Донецкой области речь не идет. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Орест Дрималовский - представитель пресс-службы 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ.

"Очевидно, что речи о каком-то окружении, даже оперативном, пока быть не может. Подразделения Сил обороны делают все возможное и сверхвозможное, чтобы не допустить какой-то опасной для нас ситуации", - сказал Дрималовский.

Он также добавил, что большое количество подразделений Сил обороны пытаются обеспечить ту группировку, которая еще держит оборону в самом городе. В частности, ведутся активные бои за главную транспортную артерию - трассу Курахово-Запорожье.

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"Наши воины ежедневно отражают вражеские штурмы. Оккупанты несколько ограничили применение бронированной техники. Лезет пехота, оккупанты пытаются атаковать малыми штурмовыми группами. Наши операторы дронов помогают их вовремя выявлять и уничтожать. Оккупанты не в силах даже подойти к нашему переднему краю, их уничтожают на расстоянии 2-5 километров до линии боестолкновения", - добавил Дрималовский.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Курахово. По их данным, Силы обороны продолжают удерживать несколько наблюдательных пунктов на окраинах города, однако глобально на ситуацию это уже не влияет.

Кроме Курахово, по данным DeepState, врагу также удалось продвинуться в районе Торецка в Донецкой области, а также в Харьковской и Курской областях.

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