КНУ нуждается в новом дыхании: Валерий Копийка объявил о начале трансформации главного университета страны

В день 192-летия КНУ исполняющий обязанности ректора Валерий Копийка объявил о начале открытого диалога о будущем университета. Об этом он сообщил на своей официальной странице.

По его словам, новый этап развития КНУ должен основываться на открытой коммуникации, поддержке науки, развитии современных технологий, укреплении доверия внутри университета и расширении сотрудничества с выпускниками, бизнесом, государством и международными партнерами.

"Я убежден: на этом пути важны не громкие декларации и не формальные документы, а искренний диалог. Нам нужно честно слушать друг друга и работать ради общей цели", – подчеркнул исполняющий обязанности ректора.

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Он отметил, что университет стремится стать современным пространством науки, технологий, искусственного интеллекта, лидерства, предпринимательства, ответственности и свободы мысли, которое будет готовить специалистов, способных развивать государство и укреплять его будущее.

Среди приоритетов нового этапа развития руководитель университета назвал открытый сбор предложений, регулярные встречи с университетским сообществом, публичные ответы на актуальные вопросы, налаживание новых партнерских отношений и реализацию практических решений.

Особое внимание он уделил необходимости широкого обсуждения будущего университета.

"Будущее КНУ не может создаваться в одном кабинете. Оно рождается в разговоре, сотрудничестве и ответственных действиях", – отметил он.

По словам исполняющего обязанности ректора, в ближайшее время на его официальной странице и ресурсах университета будут представлены первые результаты работы, открытые формы для сбора предложений, анонсы встреч с представителями университетского сообщества и конкретные шаги, с которых начнётся реализация новых инициатив.

Он также призвал студентов, преподавателей, ученых, сотрудников, выпускников и партнеров принять участие в формировании будущего университета.

"Важно, чтобы в этом диалоге был услышан голос всего университетского сообщества", – подчеркнул руководитель университета.

Напомним, после назначения исполняющего обязанности ректора в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко начался новый этап развития вуза. Новое руководство объявило курс на открытость, системный диалог с коллективом, усиление роли науки, внедрение современных технологий, развитие искусственного интеллекта, международного партнерства и более тесное взаимодействие со студентами, преподавателями, выпускниками, бизнесом и государственными институтами.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко является одним из старейших и наиболее авторитетных университетов Украины. Основанный в 1834 году, сегодня он объединяет десятки факультетов и учебно-научных институтов, тысячи преподавателей и ученых, а также десятки тысяч студентов, оставаясь одним из ведущих центров образования, науки и международного академического сотрудничества в Украине.

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