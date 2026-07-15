Один бесшовный влагостойкий материал сейчас многие используют вместо плитки.

Большинство людей выбирают плитку для покрытия стен ванной и кухни. Этот материал устойчив к теплу и влаги, легко убирается, поэтому считается самым логичным выбором. Однако интерьерные тренды не стоят на месте. Многие дизайнеры пришли к выводу, что кафельное покрытие уже неактуально для большинства домов. Они придумали, чем заменить плитку в ванной, чтобы было и красивее, и практичнее.

Что можно положить вместо плитки в ванне

Главная трендовая альтернатива плитке в современном дизайне - это микроцемент. Это тонкое покрытие, что не боится влаги и ударов. Оно наносится практически на любую поверхность, создавая классический минималистичный дизайн и придавая дороговизну помещению.

Дизайнеры полюбили этот материал за универсальность: он подходит для ванной, кухни, санузла, коридора и любых других комнат, а также отлично сочетается с древесиной и металлом. Покрытие из микроцемента наносят как на стены, так и на пол. Гладкий светлый материал визуально расширяет помещение, делая его более современным на вид.

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Микроцемент - основной материал, что сейчас кладут вместо плитки, ещё и по причине бесшовности. Поскольку при укладке не создаются стыки, поверхность становится однородной. В швах ванной комнаты часто скапливается грязь и грибок, а микроцементное покрытие лишено данной проблемы.

Таким образом, микроцемент не только выглядит красивее и современнее плитки, но ещё и гораздо практичнее в быту. Он избавляет вас от изнурительной чистки швов, а также не накапливает вредную для организма плесень.

Каковы недостатки микроцемента

Самый главный минус покрытия из микроцемента - высокая стоимость работ. Чтобы материал выглядел хорошо, его нужно наносить на идеально ровные стены. А квалификация мастеров должна быть очень высокой. К тому же любая ошибка в работе будет заметной.

При планировании расходов на ремонт стоит быть готовыми к тому, что такой материал обойдется примерно в полтора раза дороже плитки.

Также важно знать, что микроцемент в ванной выглядит просто и минималистично. Такой стиль нравится не всем. Плиточное покрытие гораздо разнообразнее в цветах и узорах.

Что лучше - микроцемент или плитка, каждый может решить самостоятельно. Если у вас небольшой бюджет, то кафельное покрытие может быть предпочтительнее, поскольку обходится значительно дешевле. Также с плиткой можно сделать более яркий дизайн, а микроцемент подойдет ценителям минимализма.

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