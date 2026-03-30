'Пока их никто не будет выкуривать': Трегубов рассказал о 'захороненных' россиянах в Купянске

Отмечается, что остатки врага укрылись в подвале разрушенной больницы.

Угрозы со стороны группы россиян, засевших в подвале в центре Купянска Харьковской области, на данный момент для Сил обороны нет, поэтому никто не будет сейчас их оттуда "выкуривать". Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Он подчеркнул, что информация в российских пабликах о том, что их военных в городе не осталось, является вбросом, довольно непонятным. "В центре города остается количество россиян до отделения. Почему их свои же похоронили раньше времени? Это большой вопрос. Возможно, хотели убрать позорную тему Купянска из информационного пространства РФ. Или хотели бить по руинам больницы, но как-то неудобно, когда там их якобы "герои" обороняются", – сказал Трегубов.

Он отмечает, что эта малочисленная вражеская группировка фактически не представляет угрозы для ВСУ. "У них задача – выжить самим, и едва ли она будет выполнена. На данный момент они находятся в разрушенном здании больницы. Еду, боеприпасы они получают воздушным путем", – рассказал Трегубов. По его словам, когда здание было целым, такая доставка была удобна, потому что можно было ловить то, что сбрасывали, а теперь неудобно, потому что приходится выбираться из подвала, чтобы забрать "посылку", и здесь возникает угроза, что ВСУ нанесут удар.

Трегубов отмечает, что угрозы от этих остатков россиян в городе сейчас нет. "Но лезть туда в подвал, чтобы их выкуривать, тоже никто не собирается", – добавил он.

Трегубов сказал, что враг не теряет надежды войти в Купянск с восточной стороны. Отметил, что россияне пытаются проникнуть в город, но это происходит не на окраинах города, а в населенных пунктах-сателлитах. "Там, действительно, особенно на левом берегу реки Оскол наблюдается определенная российская активность, попытки проникнуть", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, офицер управления 43-й ОМБр Артур Мартиросян отмечал, что российская армия увеличила количество штурмов в направлении Купянска и стала применять мотоциклы и квадроциклы.

При этом он отметил, что кардинальных изменений на фронте в этом направлении не произошло, но ощущается наращивание штурмов. Снова появляются мотоциклы, квадроциклы.

Рассказывал, что возобновились попытки штурма в направлении Купянска. По его словам, ранее там активных штурмовых действий не происходило, очевидно, что враг будет наращивать наступление в направлении Купянска.

