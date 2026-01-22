Российский дрон попал в 16-этажку в Днепре: есть пострадавшие и разрушения

Возник пожар, дом частично разрушен.

Вражеский дрон попал в многоэтажный дом в Днепре, пострадали шесть человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг нанес удар БПЛА по Днепру. Поврежден многоэтажный дом. Возник пожар в двух квартирах", - заявил он.

По его информации, на данный момент известно о шести пострадавших, среди них - 14-летняя девочка. Ее жизни ничего не угрожает. В больнице двое - женщина 64 лет и 88-летний мужчина.

Ганжа добавил, что еще 16 жителей спасли чрезвычайники.

В Управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области отметили, что в результате удара частично разрушена жилая 16-этажка.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что на момент попадания многие из жителей отсутствовали в доме. Ожидается, что на связь выйдут еще трое человек.

По его словам, вблизи места атаки развернуты палатки, где местные жители могут согреться. Также отрабатывается механизм жизнеобеспечения уцелевшей части дома.

Комбинированная атака на Кривой Рог: что известно

Российская армия сегодня нанесла по Кривому Рогу в Днепропетровской области комбинированный ракетно-дроновый удар. Так, враг атаковал город дронами в течение ночи и утра, а затем нанес удар баллистикой.

По информации главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, под ударом оказался сектор жилой застройки и объекты инфраструктуры. Ранения получили 11 человек, из них трое детей.

В результате атаки сильно поврежден двухэтажный жилой дом, а также дома частного сектора, административные здания, объекты инфраструктуры, учреждение культуры. Без электричества остались около 10 тысяч абонентов.

