Россияне оккупировали еще один населенный пункт в Запорожской области, - DeepState

Также враг продвинулся в Донецкой и Запорожской областях.

Россияне продвинулись в двух областях и оккупировали село в Запорожье. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что враг имеет продвижение в Донецкой и Запорожской областях.

"Враг оккупировал Рыбное, а также продвинулся вблизи Солодкого, Родинского и Покровска", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Игорь Яременко отмечал, что российские оккупанты не прекращают попыток захватить как Покровск, так и Мирноград.

По его словам, россияне уже полтора месяца ежедневно проводят активные штурмовые действия.

Яременко сообщил, что оккупанты пытаются захватить территорию, находить новые пути для обхода города. Он добавил, что украинские защитники пытаются как можно больше сконцентрировать силы, чтобы не дать врагу проникнуть в Покровск и Мирноград.

Также эксперт Денис Попович отмечал, что россияне стремятся захватить плацдармы возле Запорожья, чтобы обстреливать город из артиллерии.

По его словам, оккупанты не оставят попытки захватить Гуляйполе и будут развивать движение в сторону Орехова. Также, по словам Поповича, россияне стремятся захватить Степногорск, чтобы в том районе создать позиции для обстрела Запорожья артиллерией.

