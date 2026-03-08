Россия изменила тактику ударов, чтобы исчерпать украинские запасы ракет Patriot, - ISW

В серии российских ударов по Украине 6-7 марта было зафиксировано значительно больше баллистических ракет, чем обычно Россия применяет в своих атаках. На этот нюанс обратили внимание аналитики Института изучения войны, отмечая, что, вероятно, Россия пытается использовать ситуацию с нехваткой ракет Patriot в Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Они отмечают, что примерно половина ракет в ночном ударе были баллистическими. При этом аналитики отмечают, что Россия редко запускает более 10 баллистических ракет в одном ударном пакете, запуская либо лишь несколько, либо не запуская ни одной.
"Россия иногда запускает большее количество баллистических ракет, но редко баллистические ракеты составляют такую высокую долю от общего количества ракет", - подчеркивается в отчете.
Россия нацелилась на украинские запасы ракет Patriot
Как отмечают в ISW, Украина по-прежнему в значительной степени полагается на американские зенитные ракетные комплексы Patriot для перехвата российских баллистических ракет.
В свою очередь, Россия, вероятно, пытается воспользоваться продолжающимися публичными дискуссиями о сокращении запасов перехватчиков PAC-3 для систем Patriot в Украине, а также обинтенсивном использовании Соединенными Штатами и странами Персидского залива перехватчиков Patriot на Ближнем Востоке для защиты от иранских атак.
"Россия, вероятно, пытается еще больше истощить ограниченные запасы перехватчиков Patriot в Украине и использовать их нехватку, надеясь, что Соединенные Штаты не захотят или не смогут предоставить Украине больше перехватчиков по мере продолжения американо-израильской кампании на Ближнем Востоке", - предупреждают в ISW.
Дефицит ракет для Patriot
Ранее СМИ писали, что обострение противостояния между США и Ираном создает риск перенаправления американского вооружения из Украины в регион Персидского залива. На фоне продолжающихся массированных атак России украинская противовоздушная оборона может столкнуться с дефицитом ракет для систем Patriot.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Украина "за четыре месяца зимнего сезона" израсходовала на перехват российских ракет около 700 ракет-перехватчиков, выпускаемых из систем ПВО Patriot.