Россия изменила тактику ударов, чтобы исчерпать украинские запасы ракет Patriot, - ISW

Россия редко запускает такое количество баллистических ракет в одном ударном пакете.

В серии российских ударов по Украине 6-7 марта было зафиксировано значительно больше баллистических ракет, чем обычно Россия применяет в своих атаках. На этот нюанс обратили внимание аналитики Института изучения войны, отмечая, что, вероятно, Россия пытается использовать ситуацию с нехваткой ракет Patriot в Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Они отмечают, что примерно половина ракет в ночном ударе были баллистическими. При этом аналитики отмечают, что Россия редко запускает более 10 баллистических ракет в одном ударном пакете, запуская либо лишь несколько, либо не запуская ни одной.

"Россия иногда запускает большее количество баллистических ракет, но редко баллистические ракеты составляют такую ​​высокую долю от общего количества ракет", - подчеркивается в отчете.

Россия нацелилась на украинские запасы ракет Patriot

Как отмечают в ISW, Украина по-прежнему в значительной степени полагается на американские зенитные ракетные комплексы Patriot для перехвата российских баллистических ракет.

В свою очередь, Россия, вероятно, пытается воспользоваться продолжающимися публичными дискуссиями о сокращении запасов перехватчиков PAC-3 для систем Patriot в Украине, а также обинтенсивном использовании Соединенными Штатами и странами Персидского залива перехватчиков Patriot на Ближнем Востоке для защиты от иранских атак.

"Россия, вероятно, пытается еще больше истощить ограниченные запасы перехватчиков Patriot в Украине и использовать их нехватку, надеясь, что Соединенные Штаты не захотят или не смогут предоставить Украине больше перехватчиков по мере продолжения американо-израильской кампании на Ближнем Востоке", - предупреждают в ISW.

Дефицит ракет для Patriot

Ранее СМИ писали, что обострение противостояния между США и Ираном создает риск перенаправления американского вооружения из Украины в регион Персидского залива. На фоне продолжающихся массированных атак России украинская противовоздушная оборона может столкнуться с дефицитом ракет для систем Patriot.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Украина "за четыре месяца зимнего сезона" израсходовала на перехват российских ракет около 700 ракет-перехватчиков, выпускаемых из систем ПВО Patriot.

