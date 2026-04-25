Россия внедряет новую тактику для решения проблем с артиллерией, - Forbes

Россия расширяет применение fpv-дронов и экспериментирует с наземными беспилотными системами.

Россия исторически использовала массированную огневую мощь артиллерии для ослабления сил противника, в то время как пехота и бронетехника поддерживали и использовали эти эффекты. Однако четыре года непрерывной войны в сочетании с инновациями Украины на поле боя уменьшают способность России эффективно применять этот подход. В результате российские военные внедряют альтернативные способы ведения огня, всё больше полагаясь на беспилотники, наземные дроны и новые тактики, пишет Forbes.

Проблемы, с которыми сталкивается российская артиллерия

Российские войска понесли значительные артиллерийские потери за время войны. В сообщениях из открытых источников визуально подтверждено уничтожение или вывод из строя более 1700 российских артиллерийских систем, хотя истинное число, вероятно, намного выше, и, по оценкам Украины, превышает 34 000. Помимо боевых потерь, постоянной проблемой остается быстрый износ стволов, и это усугубляется зависимостью от устаревших систем времен холодной войны, эксплуатируемых за пределами своих возможностей.

Тем временем Украина начала использовать самую большую уязвимость этих систем, нанося удары по их машинам снабжения боеприпасами.

Переход от артиллерии к ударам с использованием беспилотников

Россия уже начала расширять свои производственные мощности по выпуску беспилотников, особенно недорогих FPV-систем, которые могут быть развернуты в больших количествах для компенсации нехватки артиллерии.

"По сути, Россия работает над воспроизведением гибкости и масштаба децентрализованной экосистемы беспилотников Украины. В то же время она наращивает производство более устоявшихся систем, таких как Lancet, для дополнения крупномасштабного использования FPV", - отмечается в статье.

Также недавние сообщения в Telegram от Министерства обороны России указывают на использование тяжелых бомбардировочных беспилотников в тактических операциях.

Переход к ударам с использованием беспилотников имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной артиллерией. Удары беспилотников более точны, что позволяет достичь аналогичных результатов с меньшим количеством боеприпасов. Кроме того, они позволяют ускорить циклы наведения, когда разведывательные беспилотники идентифицируют цели, беспилотники-ретрансляторы поддерживают связь, а ударные или бомбардировочные беспилотники выполняют атаки практически в реальном времени, пишет Forbes.

Использование наземных роботов

В последнее время Россия разрабатывает наземных роботов, способных служить в качестве самодельных ударных систем с взрывными устройствами. Эти платформы являются альтернативой беспилотникам, особенно в условиях, где радиоэлектронная борьба или противовоздушная оборона ограничивают эффективность дронов.

Россия также экспериментирует с наземными роботами в качестве мобильных платформ для непрямого огня, включая системы, оснащенные минометами, такими как 82-мм "Багульник". Эти наземные роботы могут перемещаться на передовые позиции, потенциально избегая обнаружения, и выполнять огневые задачи дистанционно или полуавтономно. После расхода боеприпасов платформа может отступить для перевооружения и передислокации. В совокупности эти системы расширяют возможности России по ведению огня по украинским целям, выходя за рамки традиционной артиллерии.

Тактические адаптации

Россияне отказываются от крупных, массированных формирований в пользу более мелких, рассредоточенных подразделений, снижая свою уязвимость для украинских беспилотников. Они могут проникать в спорные районы, выявлять слабые места и проводить локальные атаки без обширных подготовительных огневых действий. Вместо того чтобы полагаться на артиллерию для формирования поля боя, эти подразделения достинают эффекта с помощью беспилотников, собственного огня и ближнего боя.

"В конечном итоге, способность РФ быстро решить проблемы с артиллерией и интегрировать беспилотники, робототехнику и развивающуюся тактику в целостный подход к огневой поддержке сыграет ключевую роль в формировании будущего конфликта", - подчеркивается в статье.

ВСУ нашли способ борьбы с артиллерией РФ

ВСУ нацеливаются на конвои снабжения, перевозящие большие объемы снарядов для артиллерии. Эти боеприпасы доставляются грузовиками, такими как КамАЗ-5350 или Урал-4320, которые могут двигаться только по дорогам. Соответственно, атаковать эти грузовики снабжения для Украины гораздо проще, чем обнаружить сами артиллерийские установки.

В результает один удар может уничтожить большое количество боеприпасов и вывести из строя сразу несколько артиллерийских систем,

