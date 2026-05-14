Россия уничтожила офис известного производителя дронов в Киеве

В компании уверяют, что были готовы к такому развитию событий.

Во время сегодняшней массированной атаки по Украине Россия уничтожила киевский офис компании Skyeton, специализирующейся на производстве дронов. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

"Мы понимали, что рано или поздно Skyeton станет мишенью для россиян, поэтому были к этому готовы и переместили производственные мощности в разные части нашей страны и за границу", – говорится в сообщении.

В Skyeton заверили, что продолжат поставлять беспилотные технологии Силам обороны и тем самым будут вносить свой вклад в разгром российского агрессора.

Справка УНИАН. Skyeton – украинская аэрокосмическая компания, основанная в 2006 году в Киеве. Изначально специализировалась на разработке и производстве легких спортивных пилотируемых самолетов (например, K-10 Swift). После 2014 года компания переключилась на создание беспилотных авиационных систем. Компания имеет мощный инженерно-производственный отдел (более 100 инженеров и в целом более 500 сотрудников).

Главный продукт компании – разведывательный дрон Raybird самолетного типа. Его основные характеристики: продолжительность полета более 28 часов, дальность до 2500 км, потолок 5500 м, размах крыла 2,96–4,2 м, взлетная масса 23 кг. Дрон предназначен для глубокой разведки, корректировки огня артиллерии, РЭБ/РЭТР, морского наблюдения и других задач. Raybird активно используется ВСУ с 2018 года.

Массированный обстрел Украины 13–14 мая

Как писал УНИАН, утром 13 мая российский агрессор начал массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. На первом ее этапе враг сосредоточился преимущественно на западных регионах Украины, Киеве и Одесской области.

По словам аналитиков, за время так называемого "парадного перемирия", которое Трамп и Путин навязали Украине, Россия накопила большой запас "Шахедов", которые и решила использовать в рамках одной массированной атаки.

Уже в ночь на 14 мая Россия перешла ко второй фазе атаки, задействовав ракеты различных типов и новую волну дронов. На этот раз география атак стала более разнообразной и с большим акцентом на Киев.

По данным президента Зеленского, в целом за сутки РФ запустила по Украине 1560 дронов и 56 ракет.

