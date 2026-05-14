Каким будет курс доллара на следующей неделе: свежий прогноз банкира

В конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски. Курс доллара может оставаться в пределах 43,75-44,35 гривни, тогда как евро может колебаться в диапазоне 50,5-52,5 гривни.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что спрос на валюту будет превышать предложение примерно на 10-15%, однако этот дисбаланс не будет представлять угрозы для курсовой стабильности, поскольку его компенсирует Национальный банк.

Одним из главных источников спроса на валюту остаются импортеры топлива. Из-за высоких цен на нефть и рисков обострения ситуации вокруг Ормузского пролива компании пытаются заранее обезопасить себя от возможного подорожания дизеля и бензина.

Кроме того, на валютный рынок будут влиять внутренняя инфляция, геополитические риски, международная финансовая помощь Украине, а также ситуация на фронте и экономические последствия российской агрессии.

Лесовой также отметил, что банки и обменные пункты будут учитывать собственную операционную прибыль, однако разница между курсами покупки и продажи валюты, скорее всего, останется умеренной.

"Это важный ориентир для населения: при базовом сценарии не стоит ожидать ни панического роста наличного курса, ни его резкого снижения", – отметил эксперт.

По прогнозу Лесового, курс доллара в ближайшее время будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн, а курс евро – 50,5-52,5 грн в зависимости от ситуации на мировом рынке и динамики пары евро/доллар.

В целом, по базовому сценарию, валютный рынок останется контролируемым и прогнозируемым, а оснований для резкого пересмотра курсовых ориентиров пока нет.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,82 гривны. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 51,76 грн/евро, а курс продажи – 51,59 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составляет 44,20 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,85 гривны за евро.

