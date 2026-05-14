Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 15 мая

Национальный банк Украины установил на пятницу, 15 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,44 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,96/43,99 грн/долл., а к евро – 51,44/51,46 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 14 мая вырос на 1 копейку и составлял 44,20 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,70 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 5 копеек и составил 51,95 гривнир за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,28 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составлял 44,20 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составляет 51,85 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,60 гривни, а евро – по курсу 50,85 гривни за единицу иностранной валюты.

