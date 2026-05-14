Украина увеличит экспорт зерновых, несмотря на меньший урожай: как это возможно

На урожай повлияют объемы внесенных удобрений и погодные условия.

Украина планирует увеличить объемы экспорта кукурузы в следующем сезоне, несмотря на дефицит удобрений, вызванный войной в Иране, пишет Bloomberg.

По оценкам председателя Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, экспорт кукурузы может достичь 26 миллионов тонн, что на 18% больше, чем годом ранее. По его словам, в целом более снежная зима способствовала повышению влажности почвы, что может привести к росту урожая до 32,6 млн тонн, а это на 4% больше, чем в этом сезоне.

Украина – четвертый по величине экспортер кукурузы в мире, и оптимистичные ожидания в отношении торговли сохраняются, несмотря на постоянные удары по портовой инфраструктуре со стороны российских оккупантов и стремительный рост цен на удобрения и энергоносители из-за блокады Ормузского пролива.

Хотя из-за конфликта на Ближнем Востоке этой весной украинские фермеры столкнулись с ростом стоимости удобрений на 20%, благоприятные погодные условия помогли смягчить последствия дефицита, отмечает Горбачев.

"При благоприятных погодных условиях даже без достаточного внесения удобрений можно получить очень хороший урожай", – говорит глава Ассоциации.

Он отметил, что украинские экспортеры кукурузы нацелены на поставки в Индонезию, Египет и Турцию, чтобы компенсировать квотные ограничения, введенные Европейским союзом в прошлом году.

В то же время Департамент сельского хозяйства США (USDA) опубликовал свой прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур в мире в новом сезоне. Согласно прогнозу USDA, урожай кукурузы в Украине, напротив, снизится на 0,9 млн тонн – до 30 млн тонн. Просадка по пшенице будет еще более ощутимой – 1,1 млн тонн – до 23 млн тонн.

Поэтому экспорт, по мнению USDA, должен вырасти за счет более крупных переходных остатков: пшеницы – на 0,5 млн тонн до 13 млн тонн, кукурузы – на 1 млн тонн до 23 млн тонн.

По оценкам Минэкономики, Украина в этом году соберет несколько меньший урожай, чем в прошлом году. Однако его вполне хватит для покрытия внутренних потребностей и поддержания экспортных направлений.

В то же время существует риск того, что осенью удобрения могут значительно подорожать или даже стать дефицитными, если война президента США Трампа в Иране не завершится до середины лета. Стоимость удобрений напрямую влияет на объемы урожая.

