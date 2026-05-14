Россия массированно атаковала Киев, есть пострадавшие, под завалами ищут людей

В нескольких районах Киева зафиксированы повреждения зданий.

В Киеве после 3 часов ночи раздались взрывы. Работает ПВО, слышны пролеты дронов.

05:40 Кличко сообщил о 9 пострадавших в результате массированной атаки врага на столицу. Все госпитализированы в медицинские учреждения города, двум людям оказана амбулаторная помощь.

05:11 Кличко сообщил о четырех пострадавших в Киеве.

04:58 Как сообщил Виталий Кличко, на данный момент медики госпитализировали двух пострадавших в результате атаки врага на столицу. Бригады продолжают дежурить на местах попаданий.

04:48 СМИ сообщили, что в Харькове прогремел взрыв.

04:43 Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе произошло падение обломков на здание бизнес-центра.

В Днепровском зафиксировано возгорание гаражей и припаркованного автомобиля.

На Оболони попало в 25-этажный недостроенный дом.

04:37 В Дарницком районе, где обрушились конструкции жилого дома и под завалами находятся люди, продолжается поисково-спасательная операция. Все службы на месте, сообщил Виталий Кличко.

04:23 В Дарницком районе , по предварительной информации мэра столицы Виталия Кличко, обрушились конструкции жилого дома. Там могут быть заблокированы люди. Спасатели направляются на место.

Также в Дарницком районе горят МАФы и возник пожар на АЗС.

В Днепровском районе произошло попадание в частный жилой дом.

04:15 Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе обломки упали на трехэтажное здание паркинга и на здание бизнес-центра. Также есть попадание обломков в квартиру на 12-м этаже жилого дома. Возник пожар.

Еще в одном месте в Дарницком районе обломки упали возле нежилого здания.

В Соломенском районе обломки упали на территорию нежилой застройки.

04:14 Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе поврежден жилой дом. Произошло обрушение конструкций. Под завалами находятся заблокированные люди.

03:59 Воздушные силы ВСУ сообщили о группе крылатых ракет в направлении Киева с востока.

03:46 В Шевченковском районе зафиксировано попадание в нежилое здание.

На Оболони еще в одном месте падение обломков ракеты. На территории нежилой застройки.

В Дарницком районе падение обломков на открытой территории, сообщил Виталий Кличко, глава столицы.

03:45 На правом берегу столицы снова раздаются взрывы.

03:43 На одном из участков в Голосеевском районе повреждено недействующее здание.

03:42 Крылатые ракеты в Сумской области – курс на Черниговскую/Полтавскую области.

03:36 В Оболонском районе зафиксированы последствия атаки. Есть повреждения нежилого здания, информация о пострадавших уточняется, отметил Ткаченко.

03:34 В Соломенском районе на парковке горит автомобиль, сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко. В другом месте в Днепровском районе поврежден жилой дом. Информация уточняется.

03:32 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракет на Киев с севера.

03:30 Осколок сбитой ракеты упал в одном из дворов Киева.

03:22 Сообщается о повреждениях в результате атаки российских дронов на Киев. В Днепровском районе БПЛА, по предварительным данным, попал в крышу пятиэтажного жилого дома. В Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали на проезжую часть, сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

Массированная атака по Украине

Напомним, накануне военный эксперт, руководитель проектов по вопросам безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что новая комбинированная атака на критически важные объекты в Украине направлена на давление на тыл и может включать несколько волн с применением дронов и ракет. По его словам, последствия этой атаки зависят от целей врага и эффективности работы ПВО.

В течение дня 13 мая Россия атаковала инфраструктуру "Укрзализныци". В результате был поврежден подвижной состав и убиты сотрудники компании.

