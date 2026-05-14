'Ищите другое укрытие': военная предупредила об опасности панельных домов

Она отметила, что не раз была свидетелем разрушения подобных зданий.

Жителям панельных домов стоит пересмотреть свой выбор укрытия во время воздушных тревог из-за особенностей их конструкции. Об этом написала военнослужащая и бывшая народная депутатка Татьяна Черновол на своей странице в Facebook.

Она поделилась, что не раз видела, как разрушаются такие сооружения во время обстрелов. Эти здания фактически превращаются в бетонные руины.

"Панельные дома не подходят для укрытия. Это фотография сегодняшнего обстрела в Киеве. Я здесь жила по соседству, в таком же доме прошло мое детство и юность. Я хорошо знаю внутреннее устройство этого и окружающих домов. Они строились на моих глазах, складывались, как карточные домики, и падают они точно так же... Складываются сразу до самого низа, включая подвалы", – написала Чорновол.

Видео дня

Военная отметила, что старается избегать таких зданий на передовой, когда выбирает позицию. Ведь даже слабые удары могут разрушить их.

"Страшно в таком доме, даже если тебя обстреливают чем-то слабым – 80-мминометным. Удар даже в противоположный край раскачивает подвал", – подчеркнула она.

Отдельное внимание женщина уделила фундаментам. Она выделила подвалы, где он сделан из таких же панельных конструкций.

"Обнаружить это просто даже снаружи – такой фундамент имеет много внешних окошек, которые видны с улицы. Маленьких – в моем детстве в эти окошки в подвал ныряли кошки. ... Из бетонных блоков невозможно такое построить, а плиты просто на заводе лились с "окошками"", – пояснила она.

Атака на Киев

Ранее УНИАН писал, что в результате российской атаки на Киев число раненых возросло как минимум до 16 человек, а из-под завалов разрушенного дома спасатели извлекли 10 пострадавших. В Дарницком районе столицы частично обрушились конструкции многоэтажки, из-за чего продолжаются поисково-спасательные работы. Мэр города и ГСЧС сообщают, что часть людей уже госпитализирована, остальным оказали помощь на месте.

На Левом берегу Киева начались перебои с водоснабжением. По данным коммунальных служб, в части районов снизилось давление воды или она временно отсутствует. Причиной стали ремонтные работы и ликвидация повреждений на водопроводе, что требует вскрытия трубопровода.

Вас также могут заинтересовать новости: