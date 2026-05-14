Кличко: Киев увеличивает финансирование плана стойкости еще на 9 млрд грн

Столица увеличивает финансирование мероприятий плана энергостойкости еще более чем на 9 млрд грн. Также депутаты должны обратиться к Кабмину и Верховной Раде относительно финансовой и ресурсной поддержки Плана энергостойкости Киева. Об этом сегодня в начале сессии сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Наш главный приоритет – обеспечить ресурс, чтобы выполнить критически важные задачи по энергостойкости столицы. Именно поэтому на подготовку к следующей зиме и мероприятиям Плана сегодняшним решением мы предполагаем направить более 9 млрд грн. Отдельно еще выделяем из бюджета города 1 млрд 250 млн грн, которые направим Государственному Агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины – на закупку теплотехнического оборудования для построения резервной системы теплоснабжения", - заявил Виталий Кличко.

Он рассказал, что ключевые направления плана энергостойкости - восстановление поврежденных обстрелами энергообъектов, установка инженерной защиты, развитие распределенной когенерации и устойчивости систем водоснабжения, увеличение резервных источников теплоснабжения. На сегодняшний день по всем этим направлениям активно продолжаются работы и уже есть построенные объекты, отметил Кличко.

Также мэр сообщил, что у столицы уже есть договоренность с правительством о финансировании мер энергостойкости в пропорции 50/50. На сессии планируется закрепить данную договоренность соответствующим решением.

"На сегодняшний день Киев имеет договоренность с правительством о приоритетности мер по энергостойкости. Воплощение которых обойдется ориентировочно до 30 млрд грн. А также о том, что финансирование мер будет осуществляться в пропорции 50/50 – городом и государством. Поэтому на рассмотрение Киевсовета сегодня выносим официальное обращение к Кабмину и Верховной Раде Украины о финансовой и ресурсной поддержке плана энергостойкости Киева. Это обращение нужно, чтобы формализовать, закрепить наши договоренности", - подчеркнул мэр.

Он также напомнил, что Киев реализует масштабные проекты повышения энергетической автономности жилищного фонда. Около 2000 жилых домов уже стали энергонезависимыми благодаря городским программам поддержки и софинансирования.

Мэр отметил, что стратегию повышения энергостойкости украинской столицы поддержали международные партнеры. В частности, недавно Киев подписал соглашение с ЕБРР для дальнейшего получения финансирования на эти мероприятия.

Кличко напомнил, что часть проектов энергостойкости были начаты раньше. К примеру, концепцию распределенной когенерации столица разработала первой в Украине и утвердила весной 2024 года. Ее одобрил Киевсовет.

Ранее сообщалось, что в марте Киевсовет принял план стойкости Киева, и город сразу приступил к его реализации за собственные средства.

