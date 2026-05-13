Россия начала комбинированный удар по Украине: Флэш заявил о новой тактике окупантов

Российские захватчики запустили "Шахиды" по территории Украины днем, 13 мая. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Одной из целей атаки стала столица. Как заявил мэр Виталий Кличко, в Киеве работали силы ПВО.

В то же время специалист по вопросам РЭБ и связи, советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов пояснил, что Россия каждый раз пытается изменить тактику применения "Шахедов".

"На этот раз "Шахеды" движутся вдоль границы РБ на расстоянии 5–10 км, буквально один за другим, и сразу в большом количестве. Противник рассчитывает перегрузить нашу ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на запад. Наши ребята работают. Конечно, противник готовится к таким атакам, проводит разведку наших средств РЭБ, изучает позиции ПВО. А наша задача – предвидеть ходы врага", – отметил Флеш.

Обновлено в 12:50. В свою очередь Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия начала комбинированный воздушный удар по критическим объектам Украины. В ведомстве отметили, что атака может быть продолжительной.

"В первой волне атаки агрессор применяет значительное количество ударных беспилотников для перегрузки системы противовоздушной обороны Украины и поражения гражданских объектов. В дальнейшем Россия планирует применить значительное количество крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистики", - отмечают в разведке.

Отмечается, что цели Москвы – объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в том числе энергетики, предприятия ВПК, здания органов государственной власти.

"Таким образом Россия, которая отвергла предложения перемирия, стремится еще раз повлиять на устойчивость Украины в войне за свободу", - подчеркнули в ГУР.

ГУР МО Украины напоминает о важности реагировать на сигналы воздушной тревоги и, как всегда в таких случаях, воспользоваться укрытиями.

Обновлено в 13:10. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе столицы на открытой территории упали обломки БПЛА.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил эту информацию, добавив, что предварительно в результате падения обломков пострадавших нет.

Обновлено в 13:35. Как передает корреспондент УНИАН, россияне с утра среды атакуют Одессу и Одесскую область ударными дронами. Беспилотники, группами заходящие со стороны Черного моря, по данным мониторов, фиксируются в разных районах. В областном центре слышны взрывы. По данным начальника Одесской МВА Сергея Лысака, в результате вражеской атаки зафиксирован пожар в одном из дворов города - загорелись несколько автомобилей.

"Воздушная тревога продолжается (по состоянию на 13.30 – УНИАН), поэтому прошу всех быть в безопасных местах", - подчеркнул чиновник.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, зафиксировано падение обломков БпЛА на крышу 9-этажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей. Предварительно, два человека пострадали. Пока информация уточняется.

В соцсетях очевидцы сообщают, что пожар начался в жилом массиве "Черемушки". По словам людей, также горит газовая труба. Мониторинговые каналы утверждают, что в направлении региона сунут новые дроны.

Обновлено в 13:20. В результате атаки вражеских беспилотников в Хмельницкой области пострадали три человека. Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"В результате атаки известно о трех пострадавших. Они госпитализированы в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести, им оказана медицинская помощь. Состояние стабильное", – отметил он, добавив, что вражеская атака на Хмельницкую область продолжается. Силы ПВО отражают нападение.

Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что российские оккупанты готовятся нанести массированный удар по Украине. По его словам, кроме "Шахедов" враг также планирует использовать и ракетную составляющую.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, удар РФ по Украине может произойти, возможно, уже этой ночью. Он также предположил, что целью атаки могут стать объекты водоснабжения.

