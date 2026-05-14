Шойгу выдвинул условия для прекращения войны в Украине

Российский чиновник обвинил Украину в неспособности договориться.

Секретарь Совета безопасности РФ, бывший министр обороны Сергей Шойгу заявил, что устойчивый мир в Украине возможен только при условии "устранения всех первопричин конфликта". Его заявление приводят российские СМИ.

По словам Шойгу, для достижения мира Украина якобы "должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам".

"Нас интересует окончательное и полное возвращение Украины как безъядерной и внеблоковой страны. Самое главное – это должна быть страна, уважающая права граждан, проживающих на ее территории. В этом случае нас, конечно, интересуют люди, говорящие по-русски, люди, лишенные права говорить на своем языке", – сказал он.

Шойгу также обвинил Украину в неспособности договариваться и сказал, что причина этого – ее поддержка со стороны Европейского Союза и НАТО.

Как сообщал УНИАН, в Кремле выдвинули условие для начала мирных переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков 13 мая заявлял, что для этого нужно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ покинуть территорию "российских регионов". Мол, "в этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно смогут заняться переговорами". При этом он подчеркнул, что переговоры "неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей".

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что российско-украинская война якобы приближается к завершению. "Я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению", – сказал глава РФ.

Впрочем, по мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, не следует доверять заявлениям Путина о "мире", ведь тот слишком часто "использует обман и маневры, которые спровоцированы внутренними сложностями".

