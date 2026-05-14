Эксперт о массированной атаке РФ: В ответ нужно избивать по Москве и резиденции Путина

В ответ на атаки по Украине должны наноситься удары по Москве и по резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае. Об этом сказал в эфире Radio NV ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетман.

По его словам, нужно и дальше уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль РФ, чтобы сократить возможности РФ продолжать военные действия.

Гетман отметил, что Украина ночью, в ответ на террор, наносила удары по РФ. По его словам, прошла информация, что мы запустили почти 300 дронов по России. Он уверен, что сегодня с нашей стороны будут не менее мощные атаки.

"Я уверен, что по Москве нужно обязательно бить. Потому что это, кроме военного, будет иметь еще и политическое и эмоциональное значение, поскольку продемонстрирует, что Москва не защищена, несмотря на то, что они стянули туда большое количество ПВО", – подчеркнул Гетман.

По его словам, в РФ начинаются едва ли не протестные движения, поскольку приходит осознание, что так называемая СВО "уже длится дольше, чем Великая Отечественная война".

Гетман подчеркнул, что россияне не будут останавливаться и через несколько дней или неделю снова повторят ракетные и дронные удары по Украине.

"В ответ нам нужно наносить удары по Москве, по Валдаю, по нефтеперерабатывающей отрасли РФ, чтобы ограничить возможности РФ продолжать военные действия. Надо бить по всем этим трем направлениям, ведь у нас хватает дронов для таких атак. Что касается Валдая, то Трамп просит не атаковать резиденцию Путина. Странно, а почему нельзя атаковать бункер, где прячется Путин, который является главнокомандующим российской армии? В соответствии с международным правом, страна, подвергающаяся агрессии, имеет право атаковать военные объекты и военных как на территории, куда они вторглись и осуществляют агрессию, так и на вражеской территории. И законной целью является верховный главнокомандующий", - отмечает эксперт.

Атаки на резиденцию Путина - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о якобы атаке 91 украинского дрона на резиденцию Путина и пригрозил ответным ударом.

Институт изучения войны (ISW) не зафиксировал никаких подтверждений заявлений России о якобы украинском ударе по резиденции. Обвинения главы МИД РФ назвали недостоверными.

В ISW отметили, что в открытых источниках отсутствуют видео с геолокацией, кадры взрывов, пожаров или дыма вблизи объекта, комментарии местных чиновников или сообщения региональных СМИ о повреждениях.

Аналитики также обратили внимание на противоречия в официальных заявлениях Москвы. Лавров утверждал, что российская ПВО якобы сбила 89 украинских дронов над Новгородской областью, тогда как Минобороны РФ сообщало лишь о 47 беспилотниках в ночь с 28 на 29 декабря. Такие расхождения подрывают достоверность заявлений Кремля, подчеркнули в ISW.

