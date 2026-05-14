Как бороться с токсичным поведением: психологи рассказали о методе 'серого камня'

Идея, лежащая в его основе, опирается на хорошо известные научные исследования о том, как формируется поведение – в том числе проблемное – и как оно может меняться со временем.

Если вы имеете дело с отношениями, характеризующимися конфликтами, критикой или манипуляциями – будь то с родителями, партнером или коллегами – вероятно, вы уже сталкивались с методом "серого камня" в социальных сетях или блогах с советами, сообщает The Conversation.

Издание поделилось, что эта техника, которую часто представляют как простой способ справиться с нарциссическим, оскорбительным или токсичным поведением, довольно проста: сделайте себя таким же неинтересным, как серый камень.

"Отвечайте нейтрально, лаконично и эмоционально сдержанно, особенно во взаимодействиях, характеризующихся конфликтами, критикой или провокациями", – указывается в статье.

Видео дня

В то же время издание отмечает, что, несмотря на свою популярность, не существует прямых научных исследований, оценивающих эффективность метода "серого камня".

Однако идея, лежащая в его основе, опирается на хорошо известные научные исследования о том, как формируется поведение – в том числе проблемное – и как оно может меняться со временем.

Вместо того, чтобы спорить или реагировать эмоционально, цель этого метода заключается в том, чтобы общение не вызывало интереса.

Издание объясняет, что не нужно игнорировать собеседника. Вместо этого, это предполагает признание сказанного им таким образом, чтобы ограничить вовлечение в спор и предотвратить его обострение.

В публикации приводится пример: вам пришлось сообщить родителям, что вы не сможете посетить семейный праздник, а они в ответ говорят: "Ты никогда не находишь времени, чтобы увидеться со мной; ты такой неблагодарный".

Обычно вы могли бы ответить спором, оправданиями или попыткой уладить ситуацию.

Объясняется, что метод "серого камня" предполагает краткий нейтральный ответ, например "Понимаю" или "Хорошо". Вы подтверждаете, что услышали комментарий, но не даете ситуации обостриться.

Издание добавляет, что этот метод часто рекомендуют как способ взаимодействия с нарциссами.

"Нарциссизм – это совокупность черт личности, характеризующаяся сильной потребностью во внимании, восхищении и признании со стороны окружающих", – отмечает издание.

Когда эта потребность оказывается под угрозой, люди с высоким уровнем нарциссических черт чаще реагируют агрессией.

Она может обостриться или спровоцировать конфликт. Конфликты, как правило, вызывают у окружающих сильные эмоциональные реакции, что вновь привлекает внимание к нарциссической личности и помогает ей подтвердить собственное значение, контроль или доминирование. В статье предполагается, что это может доставлять ей удовольствие.

Хотя, как уже упоминалось, научных исследований, оценивающих эффективность метода "серого камня", не существует, большинство аргументов в его пользу основываются на отдельных случаях. Происхождение этого термина некоторые связывают с блогом о психическом здоровье 2012 года.

Объясняется, что логика этого подхода соответствует двум принципам поведенческой психологии, известным как "подкрепление" и "угасание".

Подкрепление – это когда человек "получает то, чего хочет" от взаимодействия, что побуждает его повторить его. Это подкрепляет поведение.

"Это немного напоминает ситуацию, когда ребенок устраивает истерику, потому что в магазине ему не купили шоколадный батончик. Если уступить и все-таки купить его, это означает, что плач ребенка подкрепляется шоколадом. Но и уступчивость родителей – чтобы прекратить публичную истерику – также подкрепляется. В следующий раз ребенок, скорее всего, снова начнет плакать, чтобы получить желаемое, а родители – скорее всего, снова уступят", – говорится в публикации.

Принцип подкрепления предполагает, что каждое поведение выполняет определенную функцию – помогает нам получить то, чего мы хотим, или избавиться от того, чего не хотим.

Чтобы уменьшить вероятность определенного поведения, нужно последовательно устранять последствия, которые его подкрепляют. Этот процесс называется "угасанием".

Издание отметило, что суть заключается в том, что когда ребенок поймет, что истерики не "работают", он в конце концов перестанет их устраивать. Метод "серого камня" применяет подобный принцип.

Другие интересные факты из психологии

Ранее УНИАН сообщал, что у мужчин, которых в детстве опекали мамы, есть эти 11 проблем, которые негативно влияют на отношения.

Также мы писали, что взрослые дети могут решить навсегда прекратить общение с родителями по этим причинам.

Вас также могут заинтересовать новости: