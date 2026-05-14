Ненавидит насмешки: журналист раскрыл, что может усадить Путина за стол переговоров

Путин оказался в невыгодном положении и если он думал, что лесть Трампу заставит США отдать Украину, его ставка провалилась.

Мало кто стал бы ставить на скорое затишье в войне РФ против Украины, но перспективы прекращения боевых действий внезапно улучшились.

Такое мнение в колонке для The New York Times (NYT) высказал журналист Эдвард Лукас. Он отметил, что во время парада на 9 мая российский диктатор Владимир Путин, говоря о своей войне против Украины заметил: "Дело подходит к концу".

По мнению Лукаса, это свидетельствует о новом подходе Кремля, который теперь находится в невыгодном положении с какой стороны ни посмотри.

Журналист отметил, что украинский президент Владимир Зеленский умело воспользовался этим, дав РФ "разрешение" на проведение парада на Красной площади во время короткого перемирия.

"Такие люди, как Путин, ненавидят насмешки, особенно когда они основаны на правде", - подчеркнул в связи с этим журналист.

Украина выигрывает на поле боя

При этом, Лукас отметил, что военная ситуация также меняется в пользу Украины. Он констатировал, что Россия с жестокой регулярностью наносит удары по городам около линии фронта, но успехи достигаются медленно, если вообще достигаются, и ценой непомерных потерь.

"Украина компенсирует нехватку людских ресурсов инновациями: роботами на земле и беспилотниками в воздухе, которые теперь убивают пять оккупантов на одного украинца", - написал Лукас.

Украина также имеет преимущество в тыловой борьбе, нанося удары, которые серьезно вредят российской экономике.

Разница в лидерах

Также журналист обратил внимание и на контраст между двумя лидерами, констатируя, что он огромен:

"Путин, с затуманенным взглядом и в ужасе от возможного покушения, прячется в бункерах, выходя наружу только для того, чтобы отпраздновать самый важный праздник своей страны с северокорейскими солдатами и президентом Лаоса. Зеленский свободно путешествует по своей стране и является звездным гостем на мировых саммитах".

Что будет дальше

Становится все яснее, что война не закончится на условиях Путина.

"Военные неудачи, экономические проблемы, социальная напряженность и публичное унижение означают, что, возможно, довольно скоро, Путину, придется начать серьезные переговоры и пойти на уступки. Или война может зайти в тупик без переговоров: ужасно для украинцев, но все еще далеко от первоначальных военных целей Кремля. Если Путин думал, что лесть Дональду Трампу заставит США отдать Украину, его ставка провалилась", - высказал мнение журналист.

Украина и Европа

Разрыв между европейскими ожиданиями от Украины и украинскими ожиданиями от Европы огромен, написал журналист:

"Украина делает вид, что серьезно настроена на реформы. Европейцы делают вид, что серьезно настроены на вступление. Прогресс идет мучительно медленно. Политической воли не хватает".

А РФ ждет совершенно другая судьба, когда вернутся по домам почти 2 млн воевавших против Украины: озлобленных, искалеченных, нетрудоспособных, наркозависимых, отчужденных, непригодных для какой-либо нормальной жизни. Особенно опасны 180 тыс. осужденных, которые променяли тюрьму на поле боя.

Однако, как продолжил журналист, что бы ни случилось в Украине, России так или иначе все равно будут нужны враги и это прежде всего европейские страны.

Война в Украине: переговоры

Переговорный процес об окончании войны в Украине зашел в тупик. США признали, что утратился импульс. Ранее Зеленский говорил, что переговорному процессу вернуться в повестку дня США мешает война против Ирана.

