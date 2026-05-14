Импортная черешня стоит несколько тысяч за килограмм: когда в продаже появится украинская

Ранние черешни уже начали созревать в Закарпатье.

По состоянию на середину мая на продуктовом рынке в Ужгороде в продаже представлены только импортная черешня. Стоимость зарубежных ягод из Греции составляет 1000 гривень за килограмм, сообщает "Суспильне Ужгород".

Черешней с четырехзначным ценником покупатели пока не особо интересуются – говорят, что еще для этой ягоды рано. По оценкам продавцов, закарпатская черешня поступит в продажу ориентировочно через месяц.

Между тем в селах вблизи райцентра Мукачево начали созревать ранние сорта ягоды. Местные жители уже понемногу собирают черешню для собственного потребления. И при этом отмечают, что из-за погодных условий урожай в этом году хуже, чем обычно.

"В последнее время деревья высыхают, их нужно постоянно обрабатывать. В марте, когда потеплеет, они распустятся, зацветут, а потом придут заморозки, сильный ветер. Черешни много не нужно – два дня, и все", – жалуются местные жители.

В то же время на одесском рынке "Привоз" черешню пока продают даже не за тысячу, а за 2 500 гривень за килограмм, сообщают местные Telegram-каналы.

Пока до начала сезона черешни еще остается некоторое время, сезон клубники в Украине уже открыт и находится в самом разгаре. Клубника из Закарпатья активно продается на рынке в Киеве и только с понедельника подешевела с 255 грн/кг до 140 грн/кг.

В то же время с ценами на персики и абрикосы этим летом в Украине могут возникнуть проблемы. Из-за весенних заморозков их урожай может сократиться вдвое. В зависимости от того, насколько импорт сможет покрыть дефицит фруктов, цены на персики и абрикосы вырастут от 20% до 80%, ожидают аналитики.

