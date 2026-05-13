'Цена временного 'перемирия': в DeepState прокомментировали массированные обстрелы Украины

Там отмечается, что сегодня Россия запустила одну из крупнейших партий дронов в направлении западных областей.

Массированные обстрелы Украины - это цена временного "перемирия" с россиянами. Об этом отмечают аналитики DeepState.

"А дальше существует угроза применения баллистики по стране. Это результат того коварного временного "мира" от московитов, который они использовали для того, чтобы накопить ресурсы и продолжить убийства украинцев и уничтожение инфраструктуры, в частности, гражданской. Позиция Украины была четкой и гуманной. Для московитов это просто циничный шанс снова убивать", - отмечают аналитики.

Также отмечается, что на фронте враг не изменил свою тактику - там, где это необходимо и выгодно для них, они пополняли запасы, укрепляли свои позиции, проводили ротации и эвакуации раненых, а также забирали 200. В DeepState отмечают:

"А там, где это не нужно, они продолжали обстрелы, штурмовые действия и т. д. Украинские бойцы отвечали абсолютно зеркально и уничтожали московитов с большим удовольствием в случае нарушения режима тишины".

В сообщении говорится, что происходит активизация обстрелов в прифронтовой и прифронтовых зонах, в частности, противник применяет КАБы.

Удар РФ по Украине 13 мая

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 мая, Россия осуществляет массированную атаку беспилотниками на западные области Украины, есть жертвы и попадания.

Так, враг атаковал несколькими дронами Ровно и область. В Ровенской области БПЛА попал в жилой дом. Есть погибшие и раненые.

Под массированной атакой оказался Луцк. По информации секретаря Луцкого горсовета Екатерины Шклёды, зафиксированы взрывы в центре города.

Кроме того, под атакой вражеских БПЛА находятся Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области. В частности, по данным очевидцев, беспилотник добрался и до курортного Буковеля.

По информации депутата Ужгородского горсовета Виталия Глаголы, в Сваляве "Шахед" попал в объект энергетической инфраструктуры.

Также он сообщил об угрозе БПЛА для Межгорья, Иршавы, Свалявы, Мукачево и Ужгорода.

Впоследствии Глагола добавил, что в Ужгороде есть попадания. В частности, один из дронов попал в объект критической инфраструктуры в районе микрорайона Дравцы. Он подчеркнул, что Ужгород был атакован впервые с начала полномасштабной войны.

В Жовкве на Львовщине произошел вражеский обстрел объекта критической инфраструктуры, сообщил городской голова Олег Вольский. Город остался без света.

