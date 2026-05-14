'Зачем мы там?': Рубио сделал резкое заявление о НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио поставил под сомнение смысл существования НАТО из-за отказа некоторых партнеров предоставить авиабазы для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика Fox News.

По его словам, одной из главных причин его приверженности Альянсу была возможность размещения американских военных баз. Однако нынешняя ситуация заставила изменить мнение.

"И поэтому, когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз – когда в том, что в основном делает НАТО полезным для Америки, нам сейчас отказывает, например, Испания, – то какой тогда смысл в Альянсе? Это начинает превращаться в нечто вроде "они являются союзниками, когда им это выгодно", – отметил Рубио.

Госсекретарь поделился, что некоторые страны все же остаются надежными партнерами.

"Выделю только одну – Португалию. Они сказали "да" еще до того, как мы даже спросили – рассказали им, в чем заключается вопрос", – подчеркнул он, добавив в этот список Польшу, Румынию и Болгарию.

В отношении других союзников, в частности Испании, Рубио высказался крайне резко, отметив, что их поведение было "просто ужасным".

"Так зачем мы там? Только для того, чтобы защищать их, а не для продвижения наших национальных интересов? Это очень уместный вопрос, на который мы должны ответить", – добавил он.

Ранее УНИАН писал, что госсекретарь США высказался о причинах паузы в мирных переговорах между Украиной и Россией. По его словам, в последние месяцы переговоры "несколько потеряли импульс", а стороны все больше полагаются на ситуацию на поле боя и внешние экономические факторы.

Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа и в дальнейшем готова выступать посредником в мирном урегулировании конфликта.

