Когда удобрять плодовые деревья: садоводы назвали самое удачное время

Для получения щедрого урожая очень важно правильно рассчитать время подкормки.

По словам садоводов, лучшее время для удобрения плодовых деревьев - ранняя весна, между моментом начала набухания почек и цветением, пишет Marthastewart.

Когда удобрять

По словам физиолога плодовых культур из Корнельского университета Теренса Робинсона, этот период гарантирует, что питательные вещества достигнут корней как раз, когда дерево вступает в наиболее энергоемкую фазу.

Однако есть несколько исключений, например, яблони, персики и груши, лучше всего удобрять за 4-6 недель до цветения. А для недавно посаженных деревьев садовод Тереза ​​Уильямс, рекомендует дождаться признаков активного роста.

Нужно избегать удобрения после июля, поскольку это по словам специалистов, спровоцирует рост побегов, которые не переживут даже заморозков.

Для полного усвоения удобрения лучше вносить его рано утром или поздно вечером, когда более низкие температуры и высокая влажность.

Как часто подкармливать

Удобрение можно вносить однократно или разделить на 4 еженедельных подкормки в течение сезона, сказал Робинсон. Для взрослых деревьев удобрения можно вносить весной и поздней осенью.

Выберите правильное удобрение

Сбалансированная формула 10-10-10 (азот-фосфор-калий) хорошо подходит для плодовых деревьев. Для повышения активности почвенной микрофлоры можно также использовать компост, перепревший навоз.

Внесение удобрения

Наиболее активные питающие корни дерева расположены вдоль проекции кроны, то есть на земле непосредственно под внешним краем кроны, сказала Уильямс. Поэтому нужно равномерно распределить удобрение кольцом вокруг этой линии на расстоянии примерно 30 см. Садоводы посоветовали хорошо полить почву после внесения удобрения, чтобы питательные вещества легче попали к корням.

Мульчирование

После полива можно внести слой мульчи из древесной щепы толщиной 5-10 см на корневую зону. Это высвобождает богатые питательными веществами грибы и бактерии в почву и помогает удерживать влагу.

Виды удобрений

Плодовые деревья хорошо реагируют как на традиционные, так и на органические удобрения, но методы внесения различаются. "Ключевой момент - не вносить слишком много или слишком мало", - отметил Робинсон.

