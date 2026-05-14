Попали 15 ракет и десятки дронов: Воздушные силы раскрыли подробности ночного удара РФ

Всего с вечера среды Россия запустила 731 боевую единицу.

В ночь на 14 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основным направлением удара был Киев. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Отмечается, что атака началась еще 13 мая с 18:00, сразу после массированного удара дронов.

По данным Воздушных сил, с вечера среды радиотехническими войсками Воздушных сил было зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения – 56 ракет и 675 БПЛА. В частности, Россия запустила:

3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" (район запуска – Липецкая обл., РФ);

18 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" (районы запуска – Брянск, Курск);

35 крылатых ракет Х-101 (район запуска – Вологодская обл., РФ);

675 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль" (2 шт.), дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым).

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 693 цели – 41 ракета и 652 беспилотника различных типов:

29 крылатых ракет Х-101;

12 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";

652 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БПЛА в 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 18 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается – в воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА.

