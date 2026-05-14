Злость и отчаяние: эксперт рассказал о настроениях россиян на фронте

Эксперт по российскому гибридному влиянию в мире Дмитрий Жмайло считает, что отчаяние россиян из-за собственной несостоятельности превращается в дополнительную жестокость.

Россияне испытывают злость и отчаяние, потому что не добиваются успехов на фронте, из-за этого страдают мирные жители. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российскому гибридному влиянию в мире Дмитрий Жмайло на Radio NV.

"К сожалению, эта злость пока не обращается к их командирам, потому что для российских оккупантов зло, главные преступники, они все-таки сидят в Москве, а не в Киеве", – сказал он.

По его словам, в конце 2024 года среднесуточное продвижение россиян составляло 45 квадратных километров в сутки с потерями около 16 человек на один квадратный километр, сейчас оно замедлилось до 2-3 км в сутки, иногда этот показатель может достигать пяти с потерями более 300 российских оккупантов.

Видео дня

"Потери достигают 90, местами 95%: остатки либо выводятся, либо бегут, приходит новое подразделение и, соответственно, история повторяется… Отчаяние из-за своей несостоятельности. Вот, и отчаяние трансформируется в дополнительную жестокость, причем жестокость по отношению к беззащитным, безоружным людям", – пояснил он.

Атака на Украину и Киев в эти сутки

Как сообщал УНИАН, известно о пяти погибших в Киеве в результате ночной российской атаки. Около 40 человек получили ранения в столице.

Продолжается поисково-спасательная операция в Дарницком районе Киева - под завалами дома может находиться более 10 человек, которые сейчас считаются пропавшими без вести. По его словам, также работают все необходимые службы и в Оболонском районе столицы.

Президент Владимир Зеленский отметил, что все же удалось сбить 93% ракет и дронов, которыми РФ атаковала Украину.

По данным ГСЧС, в целом по Киеву в результате российского обстрела пострадали 39 человек, из них один ребенок. Еще 28 человек удалось спасти.

Сообщается, что на месте происшествия работают психологи и кинологи ГСЧС. Привлечена тяжелая инженерная техника для разбора завалов.

Вас также могут заинтересовать новости: