Xiaomi показала смартфон с самой большой батареей в истории бренда (фото)

Xiaomi 17 Max, вероятно, станет последней моделью в текущей линейке Xiaomi 17.

В актуальной флагманской линейке Xiaomi 17 скоро ожидается очередное пополнение. Xiaomi анонсировала новую модель 17 Max, которая поступит в продажу в Китае в конце мая 2026 года. Об этом пишет GizmoChina.

Главной особенностью устройства стал аккумулятор емкостью 8000 мАч – и это самое большое значение, которое Xiaomi когда-либо использовала в своих смартфонах. Также упоминается зарядка на 100 Вт по проводу и на 50 Вт без.

Известно, что Xiaomi 17 Max представляет собой увеличенную версию базового 17 и более простую версию 17 Pro Max. То есть он получит большой 6,9-дюймовый 1,5K LTPO-дисплей с частотой обновления 120 Гц, но останется без второго экрана сзади.

Особое внимание Xiaomi уделила камерам: 17 Max получит тройной модуль с главным сенсором на 200 МП с поддержкой Leica, а также дополнительными 50-Мп сверхширокоугольным и перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.

Смартфон будет доступен в трех цветах, включая черный, белый и голубой. Ценна Xiaomi 17 Max составит около 750 долларов.

Xiaomi 17 Max, вероятно, станет последней моделью в линейке Xiaomi 17. Сейчас в нее уже входят Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max и Xiaomi 17 Ultra. До глобального рынка официально добрались только 17 и 17 Ultra.

В конце апреля Xiaomi выпустила свой самый дешевый телефон 2026 года. Устройство получило огромный экран, емкий аккумулятор и большой объем памяти, при этом ее стоимость не превышает $100.

Меж тем суббренд Redmi готовит к выпуску свой флагман с аккумулятором 10 000 мАч и 7-дюймовым экраном. Это будет один из самых крупных девайсов на рынке: современные флагманы обычно ограничиваются ~6,8–6,9 дюйма.

