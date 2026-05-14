Путин перешел свой Рубикон: Мадяр оценил, близок ли конец войны

Российский диктатор лишился здравого смысла и мчится к собственной катастрофе, считает Роберт Бровди.

Скандальный парад 9 мая на Красной площади окончательно подтвердил критический слом во внутренней российской системе власти, однако украинцам рано праздновать победу. Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

"Это 9 мая, по сути, Рубикон его (Путина) влияния, власти и субъектности. Он по самым болезненным точкам бьет по своему собственному обществу – забирая деньги на войну, ограничивая их свободу в социальных сетях. Здесь каждый диктатор должен знать границы, но этот без тормозов, шпарит на полную и сам себя разрушает", – отметил военный.

Мадяр убежден, что даже отстранение Путина от власти принципиально не изменит отношение России к Украине.

Видео дня

"Даже если его уже убили или убьют, система не позволит разрушить тот мир, который они десятилетиями создавали. Они будут играть в удержание этой власти ровно столько, сколько смогут силовым способом ее регулировать", – говорит Бровди.

Командующий СБС утверждает, что прекращение войны в рамках определенных договоренностей "гипотетически возможно", но это не будет окончательным примирением России и Украины. Мадяр убежден, что россияне непременно возобновят агрессию, как только восстановят силы после замораживания активной фазы войны.

"Больше года, меньше года, вторжение в страны Евросоюза или страны-члены НАТО, или дальнейшая попытка ликвидации Украины в полном объеме. Это уже в меру фантазий текущего лидера, который будет на тот момент", – предупредил офицер.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, наращивание дальнобойных возможностей Украины превращает огромные размеры России из стратегического преимущества в стратегическую уязвимость. У россиян просто нет столько систем ПВО, чтобы закрыть все небо даже в европейской части своей страны.

Также мы писали, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте и в экономике, Кремль не только не планирует сворачивать агрессию, но и намерен расширять свои захватнические требования, выходя далеко за пределы Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: