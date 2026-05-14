Экс-министр здравоохранения Илья Емец во время войны обзавелся виллой в Греции и премиальным Lexus

Бывший министр здравоохранения Илья Емец во время полномасштабной войны приобрел недвижимость в Греции, задекларировал "подарки" на миллионы от семьи и начал пользоваться премиальным Lexus через благотворительный фонд, который он сам же и создал. Об этом говорится в журналистском расследовании, посвященном активам экс-министра и его декларациям за последние годы.

Как установили журналисты, в январе 2023 года Емец приобрел дом в Греции площадью 273 квадратных метра вместе с земельным участком площадью более 4 тысяч квадратных метров.

"Указанная стоимость дома – более 10,7 миллиона гривен, что касается расходов на земельный участок – их чиновник не указал", – говорится в расследовании.

В том же году бывший министр задекларировал почти 1,9 млн грн подарков от членов семьи – жены и сына Глеба Емца.

"Подобные "семейные подарки" давно стали классическим инструментом для объяснения происхождения средств в декларациях украинских чиновников", – отмечают авторы материала.

Особое внимание журналисты обратили на внедорожник Lexus LX 500D 2022 года выпуска, который появился в декларации Емца в 2025 году. По данным расследования, рыночная стоимость такого автомобиля превышает 100 тысяч долларов.

Формально экс-министр не является владельцем авто – в декларации оно указано как служебное. В то же время, как установили журналисты, автомобиль оформлен на ООО "АГРО-ДАР", принадлежащее сыну Емца, а право пользования связано с международным благотворительным фондом "Детское сердце".

"Именно этот фонд, как указано на официальном сайте организации, был создан по инициативе профессора Ильи Емца", – говорится в материале.

Авторы расследования отмечают, что фонд годами аккумулировал благотворительные взносы на нужды Национального центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, который Емец возглавлял с 2003 по 2025 год.

"Люди перечисляют средства, полагая, что помогают детям и финансируют операции. Зато сегодня этот же фонд фигурирует в схеме пользования премиальным Lexus для своего основателя и многолетнего директора Центра", – отмечают журналисты.

Отдельно авторы проанализировали предыдущие декларации Ильи Емца и его недвижимость в Украине. Как отмечается в материале, в 2020 году экс-министр приобрел поместье в Козине площадью более 426 квадратных метров вместе с земельным участком почти 1900 квадратных метров.

"Общая задекларированная стоимость недвижимости составила более 12,3 миллиона гривен", – отмечают журналисты.

В тот же день в декларации Емца появились многомиллионные займы от партнеров юридической фирмы "Салком" на общую сумму почти 11,9 млн грн.

"При этом даже по состоянию на 2025 год эти долги остаются непогашенными в декларациях чиновника", – подчеркивают авторы расследования.

Также журналисты обратили внимание на резкий рост доходов Емца в 2022 году.

"За один год Емец задекларировал более 13,7 миллиона гривен дохода – это рекордный показатель в его декларациях", – говорится в материале.

Большую часть этих доходов, по данным расследования, составляли гонорары от грузинской компании Max Express LLC.

"Компания работает в сфере платежных сервисов и имеет лицензию Нацбанка Грузии. В то же время информация о конечных бенефициарах компании в открытых реестрах отсутствует", – отмечают журналисты.

