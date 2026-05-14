На популярном испанском острове объявили войну шезлонгам на пляжах

Власти острова Форментера ввели новые правила установки пляжного инвентаря.

На популярном курортном острове Форментера в Испании ввели запрет на установку 681 шезлонга и 339 зонтиков, а также других предметов, таких как ящики для хранения вещей – их должны убрать с пляжей до 2029 года.

Как пишет The Independent, это требование затронет несколько ключевых пляжей на самом маленьком из Балеарских островов, включая Каваль-д'эн-Боррас, Сес-Ильетес, Левант, Эс-Пухольс и Эс-Копинар.

В то же время городские власти разрешили установку 1169 шезлонгов и 589 зонтиков, однако они должны соответствовать целому ряду критериев.

Новые правила установки пляжного инвентаря на Форментере власти объясняют необходимостью сохранения береговой линии и обеспечения экологической устойчивости.

Другие нововведения на пляжах в Европе

Как сообщал УНИАН, ранее в этом году новые строгие правила для пляжей ввели в Греции. Таким образом, на отдельных пляжах в стране существенно ограничат коммерческую деятельность – будет усиливаться контроль за размещением шезлонгов, а также расширены зоны, где будет запрещена любая застройка.

Также новые жесткие ограничени для туристов этим летом будут введены на ряде популярных курортов в Испании и Португалии.

