Известная украинская актриса впервые высказалась о разводе с мужем после громкого скандала

Анастасия Нестеренко призналась, свободна ли она сейчас.

Украинская актриса Анастасия Нестеренко, известная по роли в сериале "Пограничники", впервые высказалась о разводе со скандальным актером Константином Темляком, которого обвинили в домашнем насилии.

"Вышла (из отношений - УНИАН), и слава Богу. Вот так скажу. Не буду комментировать", - заявила Нестеренко в интервью Маричке Падалко.

По ее словам, именно она стала инициатором их разрыва. Актриса также призналась, что на данный момент не состоит в отношениях, и ее это вполне устраивает.

"Мне нравится флиртовать. Мне нравится вот это ощущение, что я никому ничего не должна. Вот эта легкость мне очень нравится", - заявила Нестеренко.

Константин Темляк - что важно знать

Напомним, как писал УНИАН, бывшая девушка актера Константина Темляка Анастасия Соловьева обвинила его в домашнем насилии. Она назвала его "тираном, абьюзером, манипулятором, нарциссом, зависимым от алкоголя и наркотических веществ человеком".

В ответ на обвинения Темляк признался, что Анастасия говорит правду, и что в тот период жизни он действительно злоупотреблял алкоголем и наркотиками и мог вести себя неадекватно.

Спустя какое-то время супруга актера Анастасия Нестеренко намекнула на разрыв их отношений.

