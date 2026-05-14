Россияне создали сеть точек запуска дронов в районе Покровска, – СМИ

По данным источников, оккупанты активно используют БПЛА для контроля подступов к Гришино и перебрасывают туда новые резервы.

Российские войска обустроили сеть точек запуска беспилотников в районе Покровска и создали так называемую "кольцевую зону" перед селом Гришино. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников на Покровском направлении.

По словам источников, после накопления сил в Покровске российские операторы БПЛА начали активно контролировать подходы украинских военных к Гришино с помощью дронов.

Собеседники издания утверждают, что между Сергиевкой и Гришино оккупанты фактически создали зону постоянного поражения, используя беспилотники для обнаружения и атак по украинским позициям.

"После накопления сил в Покровске россияне развернули там полноценную сеть точек взлета. За счет этого они создали зону огня перед Гришино", – говорит источник.

Также сообщается, что в самом Гришино уже находится около сотни российских военных, а оккупанты постоянно подтягивают резервы. По данным источников, украинские силы контролируют западную часть села, тогда как в центре и на востоке продолжаются бои.

Российские подразделения продвигаются к населенному пункту как по трассе со стороны Покровска, так и через поля. По оценкам собеседников УП, оккупанты считают это направление ключевым после боев за Покровск и пытаются через Гришино продвинуться в сторону Сергиевки вблизи Днепропетровской области.

По информации издания, на этом направлении действуют подразделения 41-й и 51-й общевойсковых армий РФ, 90-й танковой дивизии и 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Как сообщал УНИАН, в районе Покровска и Мирнограда в Донецкой области сформировалась так называемая "кольцевая зона", которая значительно затрудняет действия украинских сил.

Противник также использует городскую застройку для укрытия, в частности подвалы жилых домов, где российские подразделения могут тайно удерживать позиции. В таких условиях одних FPV-дронов уже недостаточно для эффективного поражения целей.

