Трамп и Си устроили 'дуэль рукопожатия' (видео)

Оба лидера пытались показать друг другу, кто в Пекине главный.

Во время протокольной церемонии встречи в Пекине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин превратили стандартное приветствие в короткое символическое противостояние. Камеры зафиксировали момент, как два лидера сошлись в короткой, но красноречивой битве доминирования.

Как свидетельствуют видео, опубликованные, в частности, пресс-службой Белого дома, Трамп подошел к визави с характерной энергией: резкий шаг вперед, широкая улыбка и уверенный жест руки. Американский лидер традиционно попытался перехватить инициативу, сделав рукопожатие более динамичным и немного затянутым.

Как видно на опубликованных кадрах, Трамп делал более резкие движения, частично тянул руку Си к себе и долго ее не отпускал. Подобный стиль приветствия американский президент демонстрировал и ранее во время встреч с другими иностранными лидерами.

Однако Си Цзиньпин ответил холодной китайской стратегией: спокойная осанка, минимальная реакция на движения Трампа и твердая фиксация позиции. Китайский лидер не стал подстраиваться под чужой темп и не дал себя "перетянуть". В результате получился классический контраст стилей – американская прямая энергия против восточной сдержанности и выдержки.

Контакт длился ровно столько, сколько требовала телевизионная картинка. После нескольких секунд обмена жестами оба лидера быстро перешли к официальной части – прогулке по красной дорожке и последующим переговорам в Большом зале народного собрания.

Встреча Трампа и Си: что нужно знать

Нынешняя встреча в Пекине стала первым визитом Трампа в Китай с момента его возвращения в Белый дом. Изначально саммит планировали на март 2026 года, однако его перенесли из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая существенно изменила глобальный контекст.

Эта встреча нужна обоим лидерам для управления стратегическим соперничеством между двумя крупнейшими экономиками мира. Основные темы, которые планируют обсудить Си и Трамп – нормализация ситуации в торговле и тарифной политике, контроль над критически важными минералами, искусственный интеллект, ситуация вокруг Тайваня и, в особенности, влияние Китая на урегулирование иранского конфликта (в частности, открытие Ормузского пролива).

При этом обозреватели не ожидают, что тема войны в Украине будет подробно обсуждаться во время текущего визита.

