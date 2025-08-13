Также у оккупантов есть намерения продвинуться в Запорожской области, считает Андрей Ткачук.

Украина имеет серьезные проблемы вокруг Покровска, где россияне пытаются обойти город с обеих сторон. Но это не единственное горячее направление на фронте. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Андрей Ткачук - офицер ВСУ, политолог.

"Враг с севера обходит город, очень насыщает атаками населенный пункт Родинское, чтобы отрезать нас от Доброполья - нашу логистическую артерию. Это серьезная проблема для нас. Там зашел их "Рубеж" - лучшее подразделение БПЛА. Через населенный пункт Гришино, там еще ок, но ездим. И Павлоград - здесь они пытаются давить с юго-запада, это Дачное. То есть они пытаются взять в оперативное окружение Покровск", - сказал Ткачук.

Также он отметил, что некоторые движения россиян наблюдаются и на юге Украины - в частности в Запорожской области.

"Они хотят выйти на отрезок фронта Гуляйполе-Орехово. Это они хотят сделать до наступления зимы. Ведь опавшие листья помогут нашим дронам отлавливать этих уродов, истреблять их. Они хотят до наступления зимы-глухой осени зайти в населенные пункты и скрываться там от наших дронов", - пояснил Ткачук.

Также, по словам военного, россияне пытаются проявлять активность на Херсонщине.

"Там враг продолжает продавать свой товар как страх, запугивать нас, что будут атаки на Херсон. Не те, которые уже есть. А те, которые могут произойти со штурмами. И я даже не исключаю того, что там несколько десятков лодок будет отправлено на смерть, чтобы показать, что якобы россияне хотят атаковать наш облцентр и отрезать район Корабельный. Они это делают для растягивания Сил обороны, нагнетания паники и чтобы мы перебрасывали ресурсы на Херсонское направление. Что нам не надо делать", - добавил Ткачук.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты пока не развернули достаточное количество сил и средств для удержания своего успеха в районе Доброполья. Эксперты отмечают, что способность россиян превратить эти тактические достижения в прорыв оперативного уровня маловероятна.

Между тем в ГУР накануне заявили, что россияне ставили цель на летнюю наступательную кампанию захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Еще одной задачей, по информации ГУР, у россиян было удержать захваченные территории Запорожской и Херсонской областей.

