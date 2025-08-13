Также Вадим Скибицкий рассказал о новой тактике россиян на фронте.

Сейчас стратегические цели, которые поставила перед собой Россия в так называемой "Специальной военной операции", не достигнуты. Тогда речь шла о полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Суспільному", отвечая на вопрос о том, благодаря чему происходит продвижение россиян на фронте.

"Этого (достижения целей РФ - УНИАН) нет. Это первое. Второе. Большая задача, которая перед ними стоит - это удержание захваченных территорий. Имею в виду Херсонскую, Запорожскую область. И третье - мы видим постоянную корректировку тех планов, которые у них есть", - отметил он.

По словам Скибицкого, по состоянию на сейчас украинская разведка знает все планы врага и их корректировки.

"Достижение предварительных результатов у них должны прийтись на конец лета - начало осени. Это и по Купянску, и по Покровску, Торецку, Часовому Яру - там четко определены даты. Именно конец августа - начало сентября. При этом свои планы по полной оккупации Донецкой области они сместили аж до конца года. Хотя в начале года они планировали сделать это до первого августа", - подчеркнул Скибицкий.

В то же время генерал-майор отметил, что наибольшая угроза заключается в том, что российские оккупанты постоянно меняют тактику применения своих подразделений. К примеру, если в 2023-2024 годах штурмовые группы врага состояли из 5-8 человек, то сейчас это 2-3 человека.

"Следующий вопрос - это перемещение военнослужащих по одному, по два - и это подтверждают все наши войска - на большое расстояние. 3-5 км - и этот человек выходит к нам в тыл, где-то там забазируется и ждет остальных. И так по одному, по два они просачиваются в наши тыловые районы и тогда ждут удобного случая, чтобы начать боевые действия. Это мы увидели по Покровску. Так они пытаются проникнуть на территорию Днепропетровской области. Сейчас много российских военнопленных мы захватываем во время такого их перемещения", - рассказал Скибицкий.

Он пояснил, что такому человеку ставят четкую задачу. Такой захватчик имеет свой маршрут и конечный участок, где должен ждать двое, трое суток или даже неделю.

"За определенный период времени к нему, например, подходят еще 15 человек. И они уже будут ждать, когда туда дойдут основные подразделения. На сегодня это новая тактика. Еще по изменению тактики - возьмем тот же Часов Яр, Торецк, другие населенные пункты, которые Россия сначала уничтожает, а потом начинает заходить на них. Это совсем другой подход, чем был в 2022-23 годах, когда они заходили в населенный пункт - или это село, или городок, или большой город. Затем они начали окружать этот город, не заходя внутрь, потому что это очень большие потери. Вспомним Бахмут: Пригожин тогда сам откровенно говорил, что потерял порядка 25 тысяч только убитыми. Теперь они отказались от этой тактики", - напомнил заместитель начальника ГУР.

По его словам, сейчас вражеская тактика заключается в уничтожении всех объектов, которые можно использовать для обороны и принудительной эвакуации населения.

"Под постоянными обстрелами население эвакуируется уже из принципа. И эти один-два человека [диверсионно-разведывательной группы], они заходят в пустой поселок. Их никто не видит, никто не может проконтролировать, они где-то себе там в погребе или каком-то подвале сели и ждут. Эти дни, мы видим, начались массированные обстрелы Херсона. В планах Российской Федерации было четко сказано - начать массированный обстрел Херсона. В том числе для того, чтобы заставить к эвакуации местное население", - подчеркнул Скибицкий.

Он отметил, что несмотря на то, что такое продвижение не является быстрым, оно все же дает свои результаты.

"Но, когда мы знаем тактику их действий, будет и противодействие. У нас есть понимание, как оказывать оборону. Мы знаем четкое количество таких штурмовых групп, их маршруты. Соответственно, остается только не допустить их массового их проникновения в наши тыловые районы", - подытожил представитель разведки.

Ранее эксперт Михаил Самусь объяснил, что на самом деле происходит возле Доброполья, что в Донецкой области. По его словам, пока никакого прорыва российских оккупантов в сторону города не было, россияне смогли лишь продвинуться небольшой группой в украинский тыл.

В то же время представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что россияне пытаются подойти к Степногорску по Каховскому водохранилищу. Он отметил, что там враг разрушает наши позиции, уничтожает их, чтобы украинские военные не имели, за что держаться.

"Ведь, когда нет ни одного укрытия, укрепления, очень трудно стоять и держать оборону. Но мы там проводим поисково-ударные действия, то есть не даем врагу зайти в населенные пункты, закрепиться... Мы отражаем атаки и таким образом держим его на расстоянии", - добавил Волошин.

