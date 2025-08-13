Генерал объяснил, как можно было предотвратить прорыв фронта.

Прорыв россиян под Добропольем стал возможен не столько из-за недостаточного количества украинских сил на этом участке, а в результате стратегических ошибок, поскольку врага можно было уничтожить еще за десятки километров от передовой. В интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, очертив четыре причины, почему наступление россиян имело успех.

Прежде всего, по его мнению, ВСУ недостаточно грамотно организовали разведку и не уничтожили резервы врага, которые подтягивались к фронту.

"Когда их много, они перемещаются где-то за 40-50 км, а затем - в прифронтовой зоне за 5-10 км в полках, бригадах и даже крупных объединениях, где их можно уничтожать. Тогда у них паника и нет сил и средств для наступления, а тем более для подготовки диверсионных групп для просачивания", - пояснил он.

Также генерал отметил, что ВСУ не организовали системную оборону и не заметили изменение тактики врага.

Он отметил, что в то время, как одни подразделения успешно держат позиции, обнаруживают врага и прекращают действия диверсионных групп, другие имеют с этим проблемы и либо не имеют полного контроля, либо отходят.

"Поэтому в данной ситуации - это [был] удар и по тем секторам, где действительно стоят подготовленные части, но должны быть справа, слева такие же части, которые бы скоординировали свою работу", - пояснил Маломуж.

Ситуация под Добропольем

Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении врага в направлении Доброполья. Авторы отметили, что если ничего не будет меняться, может случиться так, что Доброполье упадет быстрее, чем Покровск.

В то же время в Генштабе отметили, что ВСУ принимают меры, чтобы остановить продвижение оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях. Враг пытается просачиваться через оборону украинских защитников.

При этом аналитики ISW отметили, что способность россиян превратить эти тактические достижения в прорыв оперативного уровня маловероятна.

