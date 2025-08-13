Аналитики обратили внимание на то, что оккупантам до сих пор не удалось развернуть дополнительные силы для удержания новых позиций.

Российские войска еще не развернули достаточного подкрепления для удержания тактического продвижения возле Доброполья, но они, вероятно, будут иметь сложности с такой попыткой.

Такое предположение в новом отчете высказали аналитики Института по изучению войны (ISW). Аналитики описали алгоритм действий оккупантов возле Доброполья. В частности, россияне сначала использовали тактику привлечения небольших боевых групп, которые проникли в ближний тыл ВСУ, находя слабые места в украинской обороне. В тылу россияне ждут накопления большего количества сил, а затем атакуют в попытках закрепиться и консолидировать силы.

Аналитики ISW отметили, что хотя такое тактическое продвижение оккупантов у Доброполья является более глубоким и быстрым, способность россиян превратить эти тактические достижения в прорыв оперативного уровня маловероятна.

Видео дня

В Институте отметили, что продвижение россиян на Добропольском направлении не было мгновенным, а произошло после месяцев подготовки. В частности, обновленная комбинированная тактика ударов российских беспилотников в течение последних месяцев способствовала продвижению к ключевым украинским городам.

Аналитики также обратили внимание на то, что это продвижение стоило "значительных затрат российских войск".

И Инситути детализировали, что российские войска ведут бои на этом направлении с февраля 2024 года. Даже с учетом недавнего продвижения вблизи Золотого Колодца (район возле Доброполья) россияне продвинулись лишь на 55 км в глубину за последние 17 месяцев. При этом оккупанты россияне потеряли более 5 дивизий бронетехники и танков в Покровском районе с начала наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и во время усиленных наступательных операций в западной части Донецкой области год назад.

Между тем российские чиновники уже пытаются воспользоваться продвижением у Доброполья, чтобы повлиять на встречу кремлевского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Однако, в ISW подытожили, что стратегическая цель Кремля заключается в том, чтобы сломать волю Украины, США и Европы и достичь давних целей России по полной капитуляции Украины.

Ситуация возле Доброполья

ВСУ принимают меры, чтобы остановить продвижение оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях. Враг пытается просачиваться через оборону украинских защитников.

Вчера аналитики ISW отмечали, что ближайшие дни перед встречей Трампа и Путина будут решающими для способности Украины предотвратить ускоренное продвижение россиян у Покровска. В ISW считают, что Путин пытается представить захват Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как неизбежное, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к капитуляции.

Вас также могут заинтересовать новости: