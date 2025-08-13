Российские войска еще не развернули достаточного подкрепления для удержания тактического продвижения возле Доброполья, но они, вероятно, будут иметь сложности с такой попыткой.
Такое предположение в новом отчете высказали аналитики Института по изучению войны (ISW). Аналитики описали алгоритм действий оккупантов возле Доброполья. В частности, россияне сначала использовали тактику привлечения небольших боевых групп, которые проникли в ближний тыл ВСУ, находя слабые места в украинской обороне. В тылу россияне ждут накопления большего количества сил, а затем атакуют в попытках закрепиться и консолидировать силы.
Аналитики ISW отметили, что хотя такое тактическое продвижение оккупантов у Доброполья является более глубоким и быстрым, способность россиян превратить эти тактические достижения в прорыв оперативного уровня маловероятна.
В Институте отметили, что продвижение россиян на Добропольском направлении не было мгновенным, а произошло после месяцев подготовки. В частности, обновленная комбинированная тактика ударов российских беспилотников в течение последних месяцев способствовала продвижению к ключевым украинским городам.
Аналитики также обратили внимание на то, что это продвижение стоило "значительных затрат российских войск".
И Инситути детализировали, что российские войска ведут бои на этом направлении с февраля 2024 года. Даже с учетом недавнего продвижения вблизи Золотого Колодца (район возле Доброполья) россияне продвинулись лишь на 55 км в глубину за последние 17 месяцев. При этом оккупанты россияне потеряли более 5 дивизий бронетехники и танков в Покровском районе с начала наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и во время усиленных наступательных операций в западной части Донецкой области год назад.
Между тем российские чиновники уже пытаются воспользоваться продвижением у Доброполья, чтобы повлиять на встречу кремлевского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Однако, в ISW подытожили, что стратегическая цель Кремля заключается в том, чтобы сломать волю Украины, США и Европы и достичь давних целей России по полной капитуляции Украины.
Ситуация возле Доброполья
ВСУ принимают меры, чтобы остановить продвижение оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях. Враг пытается просачиваться через оборону украинских защитников.
Вчера аналитики ISW отмечали, что ближайшие дни перед встречей Трампа и Путина будут решающими для способности Украины предотвратить ускоренное продвижение россиян у Покровска. В ISW считают, что Путин пытается представить захват Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как неизбежное, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к капитуляции.