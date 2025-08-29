По словам парня, он не испугался и пошел сразу помогать.

После российской атаки по Киеву 28 августа жители разрушенного дома разбирали обломки и пытались помочь спасти своих соседей, ожидая бойцов ГСЧС. Среди тех, кто пытался помочь, был 19-летний Владислав Калашников. Несмотря на то, что его собственная квартира была разрушена во время обстрела, он поспешил на помощь жителям соседнего дома. Об этом пишет Reuters.

"Я не испугался - сразу пошел помогать", - рассказал он журналистам.

На видео, которое снял Владислав, можно увидеть хаос после взрыва, а именно покрученный металл, разорванные кирпичные стены и разбитые стекла.

Когда юноша убедился, что его семья в безопасности, то пошел осмотреть место удара РФ, где нашел мужчину, который не мог двигаться из-за сломанной ноги.

"Он кричал о помощи. Там также был ребенок, который плакал о помощи. Мы сначала помогли ребенку, он был под обломками", - подчеркнул Владислав.

Парень также вспомнил, как вместе с другими пытался вытащить из-под бетонного блока женщину с разорванной раной на голове.

"Мы не смогли поднять блок", - рассказал он.

Сейчас неизвестно, выжила ли эта женщина.

Несмотря на то, что Владислав оказался в эпицентре удара, он подчеркнул, что не планирует выезжать из Украины.

"Я хочу продолжать обучение. Я вижу свое будущее здесь", - заверил юноша.

Атака РФ на Киев - что известно по состоянию на сейчас

Как писал УНИАН, Россия в ночь на 28 августа атаковала украинскую столицу. По состоянию на 01:30 29 августа количество погибших в результате удара возросло до 23.

По данным местных властей, в результате российского террора повреждены 225 жилых домов. Вместе с нежилой застройкой, гаражами, дворами и общественными зданиями повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

Отмечается, что к ликвидации последствий в течение дня привлекли почти 800 человек, 162 единицы техники. В общем ГСЧС вместе с коммунальщиками вывезли из мест повреждений более 2060 кубов мусора и обломков.

"На основной локации в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы, будут продолжаться всю ночь. Есть люди, с которыми нет связи со времени атаки. Поэтому, к сожалению, количество подтвержденных погибших будет расти. Уже известно о 4 погибших детях, самому маленькому - всего два годика", - рассказал начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

