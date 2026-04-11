Россия атаковала несколько регионов Украины дронами: есть погибшие и раненые

Среди пострадавших - пожилые люди и дети.

Российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Одессе, Сумам и Полтавской области, есть раненые и погибшие.

Как передает корреспондент УНИАН, враг атаковал Одессу несколькими волнами. Тревога была объявлена около 00:15. Мониторинговые каналы сообщили, что много беспилотников летят со стороны Черного моря на Одессу на небольшой высоте. Вскоре в городе начались взрывы и стрельба.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что один из дронов попал в жилой квартал, полностью разрушив дом. Местные Telegram-каналы обнародовали видео, на котором виден пожар, слышно, как люди говорят, что дом полностью разрушен.

Позже глава Одесской городской администрации Сергей Лысак подтвердил попадание .

"Враг атаковал город беспилотниками. Есть попадание в частный дом в одном из районов. Вся информация выясняется. Воздушная тревога продолжается. До отбоя находитесь в безопасных местах", - подчеркнул чиновник.

Похже он добавил, что в результате вражеской атаки горит еще один жилой дом и крыша общежития.

По состоянию на 1:45 тревога в Одессе еще продолжалась, с моря летели новые дроны, в городе было очень шумно.

Также россияне атаковали Сумы. По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, 14 жителей города пострадали в результате ударов вражеских БПЛА по жилым домам. Среди раненых - 14-летний парень, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Также госпитализирована 87-летняя женщина.

"Большинство пострадавших - люди пожилого возраста. Враг целенаправленно наносит удары по домам людей в жилых районах", - подчеркнул глава ОВА.

Кроме того, оккупанты нанесли удары по Полтавской области - начальник областной военной администрации Виталий Дякивнич заявил, что враг атаковал Лубенский район. В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе.

"К сожалению, один человек погиб. Еще один человек получил травмы. Ему оказывают всю необходимую помощь", - отметил чиновник .

Удары РФ по Одесской области

Как писал УНИАН, ночью 10 апреля армия РФ массированно атаковала Одессу и Одесскую область большим количеством ударных дронов. Пострадали несколько населенных пунктов, в том числе Одесса и населенный пункт Вилково на юге Одесской области, известный как "Украинская Венеция" - в общине без электроснабжения остались 11,1 тыс. семей. Дронами были атакованы энергетическая и портовая инфраструктура. Повреждения привели к сбоям в электроснабжении, повреждению резервуаров и оборудования порта.

